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廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

編譯陳韻涵／即時報導
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田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout...
田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車。(查塔努加地區交通管理局)

田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車乘務員，4日公然在值勤時間發表排外言論，發言內容全被乘客持手機拍下，上傳社群媒體引起瘋傳與熱烈辯論，這名乘務員隨即遭營運單位開除。

國家廣播公司(NBC)報導，這起排外事件發生在7月4日國慶假期。

來自佛羅里達州的謝勒(Charles Scherer)當天帶著兒子內森(Nathan Scherer)搭乘斜坡列車上山，但父子倆上車後不久，乘務員便發表了「令人不安的言論」。

謝勒表示，上山途中，車廂的氣氛顯得安靜、詭異，其他乘客聽了之後，也覺得不自在。

下山途中，內森拿出手機錄影。畫面顯示，乘務員透過廣播說：「對於這裡少數的美國人，祝你們國慶快樂。至於其他人，歡迎來到地球上最偉大的國家，若你們不同意，可以離開。」

影片顯示，不只謝勒拿出手機拍攝，其他乘客也在錄影，有人高喊「閉嘴」，另有乘客流露擔憂的神情。

謝勒一家人認為，乘務員的言論不僅仇外且帶有種族歧視意味，謝勒當天隨即將影片發給負責監管列車業務的查塔努加地區交通管理局(CARTA)。

謝勒告訴NBC旗下當地電視台WRCB說：「我發出電子郵件後，約15分鐘就有人回覆，『我們正在針對此事採取適當的行動，深表歉意』，我非常滿意CARTA的處理態度。」

CARTA幕僚長威爾遜(Scott Wilson)8日發表道歉聲明，證實該名乘務員已於事發當天被開除。他說：「這位新來的季節性員工未遵守規章制度與基本禮貌，利用麥克風對遊客的公民身分及對國家的看法妄加揣測。」

威爾遜強調，CARTA認同美國是「地球上最偉大的國家」，尤其正值獨立250周年期間，但無禮對待訪客與乘務員的職責背道而馳，因此當天隨即解雇該名乘務員。

威爾遜表示，美國的故事就是不斷進步的歷史，希望藉此次案例體現這種精神。

精華 FAQ

  • 事件發生在田納西州查塔努加的瞭望山斜坡鐵路上，乘務員於值勤期間透過車廂廣播發言，內容涉及對美國人身分的區分，因而引發乘客不滿。

  • 他說「對於這裡少數的美國人，祝你們國慶快樂」，並要求不同意者離開，言論帶有排外與歧視意味，讓車上乘客感到不自在，部分人當場出聲制止。

  • 乘客將影片送交CARTA後，單位很快回覆並採取行動，隨後證實該名新來的季節性員工已在事發當天遭解雇，同時公開致歉並強調無禮對待訪客不符職責。

佛羅里達州 田納西州 社群媒體

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