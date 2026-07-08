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當庭助非法移民逃走 威州前法官被罰5000元免坐牢

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當庭助非法移民逃走 威州前法官被罰5000元免坐牢

記者胡玉立／即時報導
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去年4月協助墨西哥非法移民逃走以免被ICE逮捕的前威州法官杜根。(路透)
去年4月協助墨西哥非法移民逃走以免被ICE逮捕的前威州法官杜根。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

前威州法官杜根因在法院內協助墨裔非法移民躲避ICE，遭判妨礙司法罪成立，法院考量其過往紀錄與已受懲處，改判5000元罰款。

前威斯康辛州法官杜根(Hannah Dugan)去年4月在法院當庭協助一名墨西哥非法移民逃走，以免被移民暨海關執法局(ICE)逮捕，而被控妨礙司法重罪。去年12月聯邦大陪審團裁定罪名成立，最高可能面臨五年徒刑。聯邦地區法官阿德曼(Lynn Adelman)本月8日判處罰款5000元，現年67歲的杜根免於牢獄之災。

阿德曼在判決中考慮杜根過去一直遵守法紀；阿德曼指出，「我認為這個案子是個原本善良的人，因為不滿美國移民政策，一時做出了錯誤決定。」

杜根的辯護律師則表示，川普總統的政府試圖「擊垮」杜根，以確保法院配合ICE作法，讓探員在移民出庭時加以攔截和逮捕。ICE表示將對杜根的判決提出上訴。

杜根已於1月辭去任職9年的密爾瓦基郡(Milwaukee County)巡迴法院法官職務；她在辭職信中表示，對她的起訴威脅了「司法獨立性」。杜根另在法庭上強調，2025年4月那天她的行動並非出於惡意，而是為維護「法庭秩序和安全」。

杜根說：「有人說我藐視法律，也有人說我是英雄。但我兩者都不是。我只是個盡職盡責的公職人員。」她還提到，由於她和家人受到威脅，她不得不退出公眾視野。

在杜根請辭之前，共和黨州議員指杜根是「激進法官」，威脅要彈劾她；當時正競選州長的威州共和黨聯邦眾議員蒂法尼(Tom Tiffany)還敦促當局「把她關起來」。

阿德曼表示，他認為沒必要判杜根入獄，杜根已丟了工作，又背負重罪紀錄，還遭受人身威脅，被迫搬家並停止參加社區活動。阿德曼還指出，杜根的行為其實並未阻止ICE探員在法院外進行逮捕。

根據法庭文件，31歲墨裔非法移民弗洛列茲-魯伊茲(Eduardo Flores-Ruiz)去年4月18日出庭接受杜根審理一起毆打案，ICE得知後，前往法院準備逮人；杜根以執法人員行政逮捕令效力不足，指示他們去辦公室重新申請，然後私下協助弗洛列茲-魯伊茲及其律師從陪審團專用入口離開。ICE人員在走廊看到他們，跟蹤追逐並逮捕。弗洛列茲-魯伊茲於去年11月被驅逐出境。

精華 FAQ

  • 她被指在去年4月於法院內協助一名墨西哥非法移民逃避ICE逮捕，並要求執法人員改去辦公室重申申請，涉妨礙司法重罪，去年12月大陪審團已裁定罪名成立。

  • 阿德曼法官認為杜根過去守法、已丟工作且背負重罪紀錄，也承受威脅、被迫搬家，且其行為未真正阻止ICE在法院外逮人，因此不必再加重監禁。

  • 杜根已於1月辭去密爾瓦基郡法官職務，並稱起訴威脅司法獨立；ICE表示會上訴，辯護方則指川普政府想藉此逼法院配合移民執法。

非法移民 ICE 墨西哥

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