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美最高法院維持出生公民權 川普挺修法推翻

出生公民權雖守住 伊州華人憂「反移民」危機未解

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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ICIRR資深政策主任曹以仁(前右三)、華人諮詢服務處總裁劉國華(前右二)與多個...
ICIRR資深政策主任曹以仁(前右三)、華人諮詢服務處總裁劉國華(前右二)與多個伊州移民組織，聯合表達對於最高法院出生公民權的看法。(ICIRR直播截圖)

在聯邦最高法院6月30日宣布維持「出生公民權」的歷史性判決後，伊州移民和難民權利聯盟(ICIRR)及多個移民機構一方面對判決表示欣慰與振奮，另一方面也對當前川普政府的「反移民權威主義(authoritarian agenda)」以及最高法院內部的撕裂，表達了深切憂慮與強烈譴責。

ICIRR資深政策主任曹以仁(Fred Tsao)表示，最高法院今日的裁決，是對「凡在美出生即為美國公民」這項歷史悠久原則的強烈重申(Resounding reaffirmation)。他說，回顧128年前的1898年，最高法院正是透過一場「黃金德」(Wong Kim Ark)案的歷史性判決捍衛了出生公民權，因此宣告憲法第14修正案：「只要你在美國出生，你就是美國人。」

曹以仁說，「最高法院重新確認了黃金德在128年前所證實的真理。公民權絕非由種族、政治或誰在掌權來決定，而是由憲法賦予。」

華人諮詢服務處總裁劉國華(Paul Liu)也發言表示，「我和家人當年是以難民身分來到這個國家。我們在這裡建立生活，我18歲時宣誓成為美國公民，我的孩子們也都在美國出生長大。今天的判決讓無數家庭鬆了一口氣，但它也同時提醒了我們，那些延續了數世代的權利，在政治風向中竟能如此輕易地被政府剝奪。」

他補充，黃金德當年的勝利並非單打獨鬥。回顧歷史，非裔、拉丁裔、原住民社群以及無數移民當時皆並肩作戰，因為大家深知「對任何一個社群的攻擊，就是對所有社群的攻擊」。

曹以仁表示，令人揪心的是這防線如今正暗流洶湧，最高法院內部仍有三位大法官投下反對票，企圖動搖出生公民權感到強烈不安。雖然最高法院這次阻擋了現任政府核心的反移民企圖，但在過去一年內，法院卻放任白宮與內閣部會對移民社群造成全面性的毀滅性打擊，包括允許ICE進行種族執法、重啟古老的「外籍敵人法」，以及剛限縮邊境庇護權、挑戰海地與敘利亞籍人士的合法身分終止審查等。

曹以仁特別呼籲大眾研讀最高法院首位非裔女性大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)在本案中撰寫的協同意見書。因為她在意見書中一針見血指出，大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)所寫的反對派意見書，本質上是在刻意挑撥「非裔美國人」與「新移民」之間的對立。然而，歷史上當年推動憲法第14修正案的先賢們，根本沒有這種排他的狹隘想法。

傑克森大法官感性且犀利地寫道：「當年的非裔美國人，是在為全人類的普世人性與尊嚴而戰。偉大的解放者(林肯總統)早就預見到—想要徹底防止任何形式的奴隸制死灰復燃，並阻止種族階級壓迫捲土重來，唯一的道路，就是建立一個『將所有人都納入保護』的憲法防線。」

精華 FAQ

  • 最高法院宣布維持出生公民權，重申凡在美國出生者即享美國公民身分。伊州移民團體因此感到振奮，認為這是對憲法第14修正案的再次確認。

  • 他們雖肯定判決結果，但擔心川普政府的反移民政策仍在擴張，且最高法院內部仍有分歧。團體認為，移民社群的權利可能再次面臨政治攻擊。

  • 黃金德案在1898年確立出生公民權的法律基礎，成為捍衛第14修正案的重要里程碑。受訪者指出，這場勝利象徵公民權不應由種族或掌權者決定。

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