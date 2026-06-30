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印州公平法案7/1上路 雇用無證客恐永久撤照

特派員黃惠玲／即時報導
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印州檢察長羅奇塔(中)表四，該州將嚴格執行「公平法案」，嚴懲不良業主。(羅奇塔官...
印州檢察長羅奇塔(中)表四，該州將嚴格執行「公平法案」，嚴懲不良業主。(羅奇塔官方臉書)

印第安納州7月1日起，全面實施重大勞工新法「公平法案(FAIRNESS Act)」。該法嚴厲禁止雇主在明知或蓄意的情況下招募、聘用或繼續留用無證移民(Unauthorized aliens)，印州並全面授權州檢察長鐵腕執法。

新法上路後，全印州境內無論個人或企業，凡非法雇用未授權外籍勞工皆屬違法。不過，法案也特別提供了「安全港(Safe harbor)」免責條款。雇主只要在聘雇前證明已進行「合理盡職調查」，例如全面使用美國國土安全部的「E-Verify」電子工作資格驗證系統，或採取符合行業標準的最佳實踐，即可免受處罰。

該法案指定印州檢察長擁有全權執法權，檢察長辦公室未來將頻繁動用「民事調查要求(CIDs)」這項強力的司法工具，要求遭質疑的企業立刻提供相關雇傭資訊。檢察長羅奇塔(Todd Rokita)對新法做出非常強硬且高調的表態。他指出，許多不良惡質承包商透過雇用無證移民來壓低薪資，例如以每平方呎僅給付0.15元的極低價格，聘用工人掛乾壁/石膏板。

他痛批這些工人沒有加班費、沒有醫療保險、也沒有勞工職災補償。如果他們在工地受傷或從梯子上摔下來，身體還沒落地就會直接被開除，根本得不到醫療救治。羅奇塔表示，「這完全是一種『現代奴隸制(modern day slavery)』的惡質商業模式。」

新法規定，在對違規企業提起法律訴訟前，檢察長必須先發出「相當理由(Probable cause)」書面通知。雇主收到通知後，有15個工作天的更正期。這段時間內雇主須選擇「提出盡職調查證據」，證明自己並未違法；或提交「更正宣誓書」，證明已解雇所有無證移民、重新確認全員工作資格，並承諾未來絕不蓄意雇用非法外籍勞工。

若企業未能在限期內更正，將面臨極其嚴厲的「階梯式重罰」，處罰將直接扣連企業的營業執照與營運許可。

其中單一據點初犯， 將勒令停業該據點5個工作天。多個據點的初犯，則所有據點勒令停業10個工作天。累犯者受影響據點勒令停業180天。停業180天後仍未更正，將永久撤銷該據點的所有營運執照。而超過3個據點且曾被撤照的惡意蓄意違規業主，則將永久撤銷該企業在印州的所有營業執照。

此外，法院亦可判定企業進入6個月至兩年的觀察期，要求每季提交合規報告。即便企業被勒令停業或撤照，其原本應承擔的稅款扣繳義務依然無法免除。專家呼籲所有印州企業主應立即加強員工身分驗證流程，以免誤觸法網。

精華 FAQ

  • 法案禁止雇主在明知或蓄意情況下，招募、聘用或繼續留用無證移民，且適用全州所有個人與企業；若屬非法雇用未授權外籍勞工，將直接違反新法。

  • 雇主只要在聘僱前證明已盡合理盡職調查，例如全面使用E-Verify，或採行符合行業標準的最佳實踐，就可主張安全港免責，避免被處罰。

  • 檢察長發出相當理由通知後，雇主有15個工作天更正；若仍未改善，將依情節遭停業5天、10天或180天，嚴重者可能被永久撤照。

印第安納州 移民

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