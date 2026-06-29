熱浪警報 伊州體感破百度 玉米流汗助長全身黏膩

高溫天氣來臨，大人小孩紛紛聚集在芝加哥千禧公園的噴水區玩水消暑。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著「熱穹(Heat dome)」盤據中西部與美東地區，伊利諾州 29日迎來今年夏天首波熱浪 。官方發出嚴重警告，庫克郡(Cook County)居民本周將面臨至少三天的高溫危機。氣象專家形容，自29日起，當地除將極度悶熱外，居民還將感受到「玉米流汗(Corn sweat)」威力，意即玉米成熟時大量釋放巨量水氣，致使濕度太高，讓人汗水「蒸發不了」的身體與空氣黏膩感。

國家氣象局(NWS)預報指出，全州高溫風險正持續擴大。29日中午至7月1日晚間，伊州 西北部與東北部的午後體感溫度將飆升至華氏105度；中部和南部更將分別高達108度與110度。

氣象學家博查特(Brett Borchardt)指出，高溫高濕往往會引來雷陣雨。雖然雷雨能帶來短暫降溫，但雷雨極可能演變成伴隨破壞性強風與瞬間淹水(閃洪)的劇烈天氣；然而，若7月2日(周四)、3日(周五)降雨不如預期，這波熱浪時間恐將再度延長。

專家特別指出，芝加哥及周邊地區白天高溫維持在90多度，且缺乏密西根湖風的降溫效果。更糟的是，入夜後的體感溫度仍會維持在75度以上。「許多人只關注下午的高溫，但真正對身體造成巨大傷害的，其實是夜間的高溫。當午夜或凌晨3時外面還是75度時，身體根本無法放鬆降溫。」

這種持續到夜間的窒悶感，對孕婦、新生兒、兒童、年長者及慢性病患等脆弱族群具有高度危險。且高溫危害具有「累積效應」，通常到了熱浪的第三至五天，身體才會開始吃不消，持續時間長的熱浪最為致命。

氣候變遷使芝加哥夏夜平均最低氣溫自1970年以來已上升了至少2.5度，大氣因升溫而容納了更多鎖住熱量的水氣。

造成伊利諾州夏季空氣如此黏膩，除了氣候變遷，還有一個因素，即俗稱的「玉米流汗」。

隨著氣溫升高，伊州大片玉米田在夏天成熟時，會加速向大氣釋放巨量水氣。光是一英畝的玉米每天就能釋放3000到4000加侖的水分，而該州2025年種植了高達1120萬畝的玉米，龐大濕氣讓體感溫度雪上加霜。此外，市中心密集的摩天大樓與柏油路面產生「都市熱島效應」，會將高溫效應額外放大平均8.71度，讓市區熱度比郊區更具殺傷力。