我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加油站油價降不下來 川普令司法部調查

慶建國250年 紐約高桅帆船遊行、梅西煙火秀連番登場

熱浪警報 伊州體感破百度 玉米流汗助長全身黏膩

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高溫天氣來臨，大人小孩紛紛聚集在芝加哥千禧公園的噴水區玩水消暑。(特派員黃惠玲／...
高溫天氣來臨，大人小孩紛紛聚集在芝加哥千禧公園的噴水區玩水消暑。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著「熱穹(Heat dome)」盤據中西部與美東地區，伊利諾州29日迎來今年夏天首波熱浪。官方發出嚴重警告，庫克郡(Cook County)居民本周將面臨至少三天的高溫危機。氣象專家形容，自29日起，當地除將極度悶熱外，居民還將感受到「玉米流汗(Corn sweat)」威力，意即玉米成熟時大量釋放巨量水氣，致使濕度太高，讓人汗水「蒸發不了」的身體與空氣黏膩感。

國家氣象局(NWS)預報指出，全州高溫風險正持續擴大。29日中午至7月1日晚間，伊州西北部與東北部的午後體感溫度將飆升至華氏105度；中部和南部更將分別高達108度與110度。

氣象學家博查特(Brett Borchardt)指出，高溫高濕往往會引來雷陣雨。雖然雷雨能帶來短暫降溫，但雷雨極可能演變成伴隨破壞性強風與瞬間淹水(閃洪)的劇烈天氣；然而，若7月2日(周四)、3日(周五)降雨不如預期，這波熱浪時間恐將再度延長。

專家特別指出，芝加哥及周邊地區白天高溫維持在90多度，且缺乏密西根湖風的降溫效果。更糟的是，入夜後的體感溫度仍會維持在75度以上。「許多人只關注下午的高溫，但真正對身體造成巨大傷害的，其實是夜間的高溫。當午夜或凌晨3時外面還是75度時，身體根本無法放鬆降溫。」

這種持續到夜間的窒悶感，對孕婦、新生兒、兒童、年長者及慢性病患等脆弱族群具有高度危險。且高溫危害具有「累積效應」，通常到了熱浪的第三至五天，身體才會開始吃不消，持續時間長的熱浪最為致命。

氣候變遷使芝加哥夏夜平均最低氣溫自1970年以來已上升了至少2.5度，大氣因升溫而容納了更多鎖住熱量的水氣。

造成伊利諾州夏季空氣如此黏膩，除了氣候變遷，還有一個因素，即俗稱的「玉米流汗」。

隨著氣溫升高，伊州大片玉米田在夏天成熟時，會加速向大氣釋放巨量水氣。光是一英畝的玉米每天就能釋放3000到4000加侖的水分，而該州2025年種植了高達1120萬畝的玉米，龐大濕氣讓體感溫度雪上加霜。此外，市中心密集的摩天大樓與柏油路面產生「都市熱島效應」，會將高溫效應額外放大平均8.71度，讓市區熱度比郊區更具殺傷力。

精華 FAQ

  • 主要是熱穹盤據中西部與美東，讓高溫長時間滯留；再加上玉米成熟釋放大量水氣，濕度升高，使人體汗水難以蒸發，體感更加悶熱黏膩。

  • 國家氣象局預估，西北部與東北部午後體感可達105度，中部約108度，南部更可能衝上110度，顯示全州高溫風險已明顯擴大。

  • 因為夜裡體感仍可能維持在75度以上，身體無法充分散熱休息，熱傷害會累積。孕婦、新生兒、兒童、長者及慢性病患都更容易出現危險。

熱浪 伊利諾州 伊州

上一則

芝城近4周房市漲幅同比增7.7% 比全美均值高3倍

延伸閱讀

熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度

熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度
熱浪國慶前恐席捲全美 高溫上看3位數

熱浪國慶前恐席捲全美 高溫上看3位數
紐約市迎熱浪 恐飆破100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周

紐約市迎熱浪 恐飆破100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周
熱浪來襲 全美2億人陷高溫高濕煎熬 德州、堪薩斯成重災區

熱浪來襲 全美2億人陷高溫高濕煎熬 德州、堪薩斯成重災區

熱門新聞

Model 3示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

德州男用特斯拉自駕模式 失控衝進屋子撞死婦

2026-06-22 20:06
越來越多年輕人選擇搬回跟父母同住，原來的房租也成為累積存款的主要來源。(pexels)

UIUC華裔碩士樂當賴家族 兩年存下第一桶金

2026-06-25 09:51
頂尖科技公司的職位，平均薪資比美國公立大學相同職位的人員高出許多。(路透)

密大徵才H-1B 挨轟冷落美國人 業內曝真相：薪資低

2026-06-26 09:26
圖為芝加哥警方辦案，非文中當事地。(路透資料照) 路透通訊社

芝加哥爆大規模槍擊案 歹徒開車掃射釀13傷後逃逸

2026-06-21 15:11
伊州房地產稅在全美名列前茅，讓一些伊州人計畫賣房遷離該州。(特派員黃惠玲／攝影)

高稅負比惡劣天氣更可怕 逾半伊州人想出走

2026-06-24 10:30
女子到速食店用餐，不滿餐廳出餐速度太慢竟拔槍大鬧。 (示意圖／AI生成)

點餐等太久火大失控 女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

2026-06-26 22:40

超人氣

更多 >
坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習

新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習