密大徵才H-1B 挨轟冷落美國人 業內曝真相：薪資低

頂尖科技公司的職位，平均薪資比美國公立大學相同職位的人員高出許多。(路透)

隨著美國簽證 爭議持續延燒，全美多所公立大學因在社群媒體 上流傳的H-1B外籍勞工招聘公告，面臨強烈輿論抨擊。公眾質疑此舉使符合資格的美國本土勞工，在特定工作機會中遭到冷落。

獨立記者布魯內特(Chris Brunet)日前在社群平台X上發布了數張螢幕截圖，內容顯示密西根大學(University of Michigan)近期發布了兩份有意透過H-1B簽證計畫，聘用外籍員工的公告。招募職缺包括年薪7萬2100元的中級軟體開發人員(Intermediate Software Developer)，以及年薪7.5萬的中級資料庫管理員(Intermediate Database Administrator)。

布魯內特在推文中寫道：「看來，全美國沒有任何一個軟體或資料庫開發人員符合這些職位的資格。」

據了解，這些職缺與該校安娜堡(Ann Arbor)校區的多個部門有關，其中包括醫學生教育辦公室(Office of Medical Student Education)和實驗動物醫學部(Unit for Laboratory Animal Medicine)。

該推文隨即引發大批X平台用戶的熱烈討論。一網民寫道：「在密西根，大家整天都在談論失業狀況有多糟糕，我花了將近一年的時間才找到工作。」另有網民則表示：「我很多朋友的孩子都是美國公民，從密大畢業後根本找不到工作，而他們的許多外國朋友卻被頂尖企業聘用了。」

更有網民直言：「這兩項工作我都能做，而且我也願意接受更低的薪水。不幸的是，他們就是不想要美國人。」

今年早些時候，布魯內特就曾揭露多所公立大學類似的H-1B聘用意向書，其中包括阿肯色大學(University of Arkansas)、印第安納大學(Indiana University)、馬里蘭大學(University of Maryland)以及密西根大學。

據指出，今年3月時，密大當時有意透過H-1B計畫招聘三名商業分析師，提供的年薪分別為7.3萬元、8萬3841元和11萬2763元。

此外，他也點名了印第安納大學，該校在H-1B招聘程序下，要找一個年薪約7.4萬元的軟體工程師職缺，以及一個年薪約8.5萬元的數據分析師職缺。

這些信息的曝光，加劇了關於「在引進全球人才與優先保障國內就業間如何取得平衡」的長期論戰，特別是在接受政府補助的公立大學體系中，此問題更受到嚴厲檢視。

部分業界人士則對上述批評感到「荒謬」，一名在谷歌上班的華裔工程師告訴本報記者，公立大學開出的7.2萬年薪，遠低於私營科技企業同等職位(通常達10萬至14萬元)的市場行情。這並非公校刻意排斥美國人，而是公校在預算與體制限制下，利用公校H-1B簽證享有「免抽籤」特權，加上外籍勞工對「簽證身份」的剛性需求，來彌補公校自身薪資競爭力不足，「這跟外籍人士搶走美國公民工作毫不相干。」