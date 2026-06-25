佛蒙特禁除草劑百草枯 全美首例

瑞士農業科技公司先正達(Syngenta)生產百草枯多年，今年稍早宣布將停止全球產銷。(路透)

佛蒙特州最近立法禁止使用可能引起帕金森氏症的除草劑百草枯(paraquat，又稱巴拉刈)，創全美首例；倡議者表示歡迎，卻讓農民獲利受到威脅。

禁令11月1日生效，但在果園、漿果和小水果作物上使用百草枯的農民有寬限期，可於2030年前逐步停用。

倡議者希望佛蒙特州起帶頭作用，促使其他州採取類似行動以預防危及全美百萬人的帕金森氏症。

全球最大的帕金森氏症研究非營利機構麥可·J·福克斯基金會(The Michael J. Fox Foundation)稱，佛蒙特州率先行動，改變人們的討論方向，意義重大。

在大量使用百草枯的州，州府嘗試下禁令屢屢受挫。

環保署目前正在審查百草枯的安全性；該機構先前稱，目前尚無證據顯示百草枯與帕金森氏症之間明確相關。

瑞士農業科技公司先正達(Syngenta)生產百草枯多年，今年稍早卻宣布將停止全球產銷，其他公司仍繼續銷售。不過先正達表示，沒有任何科學家或醫生在同行評審科學分析中得到百草枯導致帕金森氏症的結論。

百草枯1964年首次引進美國後被廣泛使用，在中國、歐洲、越南、馬來西亞等全球數十國則被禁用。

百草枯是劇毒化學物質，誤食可致命，接觸也會引起慢性健康問題；環保署要求所有認證的百草枯施用人員須接受專門訓練，每三年須再受訓一次。

美地質調查局(USGS)稱，百草枯被用來防護大豆、棉花、玉米作物、蘋果和葡萄。截至2018年，全美用量達1000餘萬磅，集中在南部、中西部和加州。

百草枯是否會導致帕金森氏症？多年來備受爭論。

致力反對人類接觸有毒化學物質的波士頓學院(Boston College)流行病學者蘭德里根(Dr. Philip Landrigan)說，研究顯示，接觸百草枯等在內的環境因素會增加帕金森氏症風險。

帕金森氏症患者群體認為佛蒙特州的禁令是重大勝利，確實保護施用百草枯的農民和農場工人。

但也有農民擔心獲利受威脅。共和黨籍佛蒙特州議員伯特(Greg Burtt)家族經營蘋果園。認為百草枯是農場經營的關鍵工具，禁令將使農民與他州競爭時處於劣勢。