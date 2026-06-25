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UIUC華裔碩士樂當賴家族 兩年存下第一桶金

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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越來越多年輕人選擇搬回跟父母同住，原來的房租也成為累積存款的主要來源。(pexe...
越來越多年輕人選擇搬回跟父母同住，原來的房租也成為累積存款的主要來源。(pexels)

物價飛漲、房價續創新高，中西部第一大城芝加哥正上演著年輕人與父母同住的「賴家」浪潮，畢業於香檳伊利諾大學(UIUC)研究所的華裔生Albert，兩年前經歷租屋挫折與職場變動後，毅然選擇搬回郊區與父母同住。這項決定不僅讓他避開了都市高昂的居住成本，更因此為自己累積了第一桶金。

根據最新數據顯示，全美各地有越來越多的年輕人選擇繼續與父母同住。房地產網站Realtor.com對美國普查局數據的最新分析指出，2025年美國35歲以下與父母同住的成年人達到創紀錄的2520萬人，相當於每三名年輕人就有約一人「賴家」，這股搬回家與爸媽同住的熱潮，從疫情爆發以來就居高不下，至今仍沒有降溫。

兩年前，Albert從UIUC研究所畢業後，很快在芝加哥市中心的一家諮詢公司找到工作。為了方便通勤，他原本在公司附近物色了一處月租約2000元的市區公寓，並準備簽約入住。

然而，計畫趕不上變化。當時公司突然宣布延後他的任職時間，面對突如其來的職場空窗期，他不得不取消原本的租約。一年過後，他終於順利展開新工作，但同時他也做出另一個選擇，繼續與父母同住。

「現在回頭看，這是我做過最明智的決定，」這位年輕人坦言。因為他在諮詢顧問的工作性質需要高頻率的跨州或跨國出差，一趟行程動輒好幾天。如果當初堅持在市區租屋，意味著他每個月必須繳納2000房租，卻有一半以上的時間根本不在家，平白讓公寓「養蚊子」。

而搬回郊區與父母同住，他不僅徹底省下了這筆開銷，也免去了出差時還要擔心市區公寓安全的後顧之憂。更重要的是，在資源共享的多代同堂模式下，他與父母互相照顧，生活品質不減反增。

這位UIUC校友精算後發現，這項務實的居住選擇，讓他在踏入職場的頭兩年裡，足足比同齡人多存下了至少四萬元的存款。

他的經歷，正巧呼應了全美近三分之一35歲以下年輕人選擇「賴家」的數據。這群像他一樣擁有高學歷、高收入的年輕專業人才，正在翻轉傳統「畢業即獨立、搬出家門」的里程碑觀念。

在房價與物價雙高的時代，他們不再將與父母同住視為「啃老」或失敗，而是將其轉化為一種更聰明、更能對抗經濟現實的長遠理財策略。

精華 FAQ

  • 他原本想在公司附近租屋，但因任職時間延後而取消租約；之後又因工作常出差，發現繼續租房成本太高，於是搬回郊區與父母同住。

  • 最直接的改變是省下每月約兩千美元的房租，並避免空屋與安全顧慮。靠著這種安排，他在踏入職場頭兩年就比同齡人多存下至少四萬元。

  • 報導引用Realtor.com分析指出，2025年美國35歲以下與父母同住者達2520萬人，約每三人就有一人。顯示賴家已從被動選擇，變成理性理財方式。

華裔 芝加哥

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