從摩天輪到煙火：慶250年開跑 華府美國嘉年華全攻略
為慶祝美國建國250周年，規模空前、展現世界博覽會風格的「Freedom 250 大美國嘉年華(Great American State Fair )」25日起在華府國家廣場(National Mall)登場。川普總統屆時將宣告這場匯聚全美各州文化與頂尖科技的世紀慶典開跑。
此活動將進行到7月10日止，活動範圍橫跨國家廣場的第4街至第14街。現場除了設有可俯瞰國家廣場的110呎高巨型摩天輪、史密森尼國家旋轉木馬等傳統遊樂設施，還規畫了牛仔競技表演、牲畜選拔賽、軍機空中分列式，以及來自全美56個州與領地的美食和文化展覽。
嘉年華活動分成五大主題展館，包括「美國製造」(Made in America)、「美國心臟地帶」(American Heartland)、「美國創新」(American Innovates)、「美國畫布」(The American Canvas)及「信仰與家庭」(Faith & Family)，全方位展示美國的工業、文化與傳統。
此外，還有多個主題日推出，包括表彰農牧業的「土地與繁榮日」、匯聚文藝界巨擘的「美國畫布：藝術與文化日」、向軍人家庭致敬的「退伍軍人感謝日」，以及「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)，還有展示前沿科技的「未來美國：創新與進步」、慶祝馬力與速度的「美國馬力日」，以及7月4日當天包括煙火施放等最高潮的「獨立日大慶典」。
為了確保活動安全，華府預計將投入9000萬元的維安預算，並由國民兵及聯邦執法機構聯手建立嚴密的安檢防線。國家廣場所有入口均設有安檢站，並實施嚴格的隨身包袋限制：僅允許攜帶一個小型透明袋，或小型手拿包。
因應硬體搭設與拆除，麥迪遜大道(Madison Drive)與傑佛遜大道(Jefferson Drive)的部分路段已全面封閉，並將持續關閉至7月10日活動結束後。此外，即日起至7月11日期間，包含第7街、第4街、憲法大道(Constitution Ave.)與獨立大道(Independence Ave.)等核心幹道將實施嚴格的車輛管制或禁止臨時停車。
行人雖可通行，但必須接受安全檢查；主辦單位建議，若民眾僅希望橫跨國家廣場而不想進入安檢管制區，應繞道利用第3街或第14街通行。
相關活動詳情，可查詢：www.freedom250.org
活動自25日起在華府國家廣場舉行，範圍橫跨第4街至第14街，並持續到7月10日。川普總統將宣告這場慶祝美國建國250周年的世紀嘉年華開跑。 現場設有110呎高摩天輪、史密森尼旋轉木馬，還有牛仔競技、牲畜選拔、軍機分列式，以及來自全美56州與領地的美食和文化展覽，並分成五大主題展館。 華府投入9000萬元維安預算，國民兵與聯邦執法單位共同維安，入口全面安檢，僅准帶透明小袋或手拿包；麥迪遜與傑佛遜大道部分路段及多條幹道也將封閉或管制。
精華 FAQ
活動自25日起在華府國家廣場舉行，範圍橫跨第4街至第14街，並持續到7月10日。川普總統將宣告這場慶祝美國建國250周年的世紀嘉年華開跑。
現場設有110呎高摩天輪、史密森尼旋轉木馬，還有牛仔競技、牲畜選拔、軍機分列式，以及來自全美56州與領地的美食和文化展覽，並分成五大主題展館。
華府投入9000萬元維安預算，國民兵與聯邦執法單位共同維安，入口全面安檢，僅准帶透明小袋或手拿包；麥迪遜與傑佛遜大道部分路段及多條幹道也將封閉或管制。
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