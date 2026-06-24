我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭以來首見 布蘭特原油跌破75美元

英法德駐台機構關切中國在台海活動 反對單方面改變現狀

高稅負比惡劣天氣更可怕 逾半伊州人想出走

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州房地產稅在全美名列前茅，讓一些伊州人計畫賣房遷離該州。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州房地產稅在全美名列前茅，讓一些伊州人計畫賣房遷離該州。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州多年來時常深陷「形象危機」的泥淖，其中惡劣的天氣、糟糕的路況，以及政客的施政表現，更成為眾矢之的。然而，根據智庫「伊州政策學會」(Illinois Policy)發布的最新民調顯示，真正讓多數伊州居民動了「打包走人」念頭的頭號殺手，既不是漫天大雪、不是擁堵的交通，更不是對深盤披薩感到厭倦，而是高居不下的稅負。

伊州政策學會的最新民調指出，高達51%的伊州居民坦言，如果有機會，他們會選擇離開該州。該機構指出，這一數字不僅創下了過去六個季度以來的最高紀錄，更顯著反映出居民搬遷意願的持續攀升。

當受訪者被問及最關心的核心議題時，「稅收」與「經濟現況」毫無懸念地高居榜首。伊州政策學會指出，有關「生活負擔能力」的隱憂，持續主導著全州選民的討論焦點，而高額的稅負更是居民日常挫折感的主要來源。

當然，口頭上表達搬遷意願，與真正雇來搬家卡車付諸行動，完全是兩碼子事。家庭紐帶、職涯發展、房產持有以及對在地社區的深厚情感，依然讓許多人選擇在伊州扎根，即便他們內心可能正偷偷渴望著離開。儘管如此，這份民調仍敲響了警鐘，顯示有相當大一部分的居民對該州的經濟氣候感到極度不滿，以至於開始認真考慮改變現狀。

遷離伊州去哪裡？鄰近印第安納州成伊州人首選。根據美國人口普查局(US Census)最新公布的跨州遷移數據，伊州居民離境後的前三大落腳地分別為：印第安納州、德州、威斯康辛州。

有趣的是，這種人口流動並非單向的。普查數據同樣顯示，逆向移入伊州的人口主要來自德州、加州與威斯康辛州。

不過，最能吸引伊利諾州「前居民」的贏家，依然是鄰近的印州。特別是印州西北部地區，憑藉著更低的房價、更具優勢的稅率，同時又能兼顧與芝加哥地區親友、工作的地緣親近性，成為近年伊州居民出走時最熱門的避風港。

精華 FAQ

  • 民調顯示，51%的伊州居民表示若有機會願意離開，創下近六季新高。這反映出居民對州內稅負、經濟環境與生活負擔的長期不滿，搬遷意願持續上升。

  • 受訪者最關心的核心議題是稅收與經濟現況。文章指出，生活負擔能力的壓力持續主導選民討論，高額稅負也被視為居民日常挫折感的重要來源。

  • 跨州遷移數據顯示，伊州離境者最常前往印第安納州，其次是德州與威斯康辛州。印州西北部因房價較低、稅率較優，且仍能維持與芝加哥地區的地緣連結，最受青睞。

伊利諾州 民調 伊州

上一則

不只人類有同志 芝城同性企鵝廝守7年成驕傲月焦點

延伸閱讀

惡劣天氣連環襲 29個龍捲風轟伊州與印州

惡劣天氣連環襲 29個龍捲風轟伊州與印州
保費漲近3成… 歐記健保掀退保潮 伊州已9.2萬人退出

保費漲近3成… 歐記健保掀退保潮 伊州已9.2萬人退出
2輪風暴今襲伊州 氣象局籲防巨型冰雹、強烈龍捲風

2輪風暴今襲伊州 氣象局籲防巨型冰雹、強烈龍捲風
伊州10/1起取消非公民白卡 獲政庇或申請者均叫停

伊州10/1起取消非公民白卡 獲政庇或申請者均叫停

熱門新聞

移民局採用AI工具查核文件。(USCIS官網)

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

2026-06-16 09:47
蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)

戰力爆表 蘇格蘭球迷差點喝垮波士頓

2026-06-19 09:36
Model 3示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

德州男用特斯拉自駕模式 失控衝進屋子撞死婦

2026-06-22 20:06
21歲的華裔大學應屆畢業生盧莫霖(Merlin Lu)涉嫌上周在芝市公園焚燒十字架。(芝警局)

芝公園焚十字架涉極端種族主義 嫌犯竟是華裔大學生

2026-06-16 12:51
歐巴馬總統中心位於芝加哥南區的傑克森公園。(歐巴馬總統中心提供)

8.5億打造 華裔錢以佳設計 歐巴馬總統中心明天開幕

2026-06-17 15:30
密西西比州塞納托比亞警局。 14日下午當地發生一起疑似商店竊盜案，員警對企圖逃逸的車輛開槍，造成一名1歲男嬰不幸身亡。(美聯社)

密西西比警追逃逸沃爾瑪竊賊 打死車內嬰兒

2026-06-17 20:16

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了

不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了
法輪功告思科「助中迫害人權」美最高法院駁回訴訟

法輪功告思科「助中迫害人權」美最高法院駁回訴訟