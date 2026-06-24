高稅負比惡劣天氣更可怕 逾半伊州人想出走

伊州房地產稅在全美名列前茅，讓一些伊州人計畫賣房遷離該州。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州 多年來時常深陷「形象危機」的泥淖，其中惡劣的天氣、糟糕的路況，以及政客的施政表現，更成為眾矢之的。然而，根據智庫「伊州 政策學會」(Illinois Policy)發布的最新民調 顯示，真正讓多數伊州居民動了「打包走人」念頭的頭號殺手，既不是漫天大雪、不是擁堵的交通，更不是對深盤披薩感到厭倦，而是高居不下的稅負。

伊州政策學會的最新民調指出，高達51%的伊州居民坦言，如果有機會，他們會選擇離開該州。該機構指出，這一數字不僅創下了過去六個季度以來的最高紀錄，更顯著反映出居民搬遷意願的持續攀升。

當受訪者被問及最關心的核心議題時，「稅收」與「經濟現況」毫無懸念地高居榜首。伊州政策學會指出，有關「生活負擔能力」的隱憂，持續主導著全州選民的討論焦點，而高額的稅負更是居民日常挫折感的主要來源。

當然，口頭上表達搬遷意願，與真正雇來搬家卡車付諸行動，完全是兩碼子事。家庭紐帶、職涯發展、房產持有以及對在地社區的深厚情感，依然讓許多人選擇在伊州扎根，即便他們內心可能正偷偷渴望著離開。儘管如此，這份民調仍敲響了警鐘，顯示有相當大一部分的居民對該州的經濟氣候感到極度不滿，以至於開始認真考慮改變現狀。

遷離伊州去哪裡？鄰近印第安納州成伊州人首選。根據美國人口普查局(US Census)最新公布的跨州遷移數據，伊州居民離境後的前三大落腳地分別為：印第安納州、德州、威斯康辛州。

有趣的是，這種人口流動並非單向的。普查數據同樣顯示，逆向移入伊州的人口主要來自德州、加州與威斯康辛州。

不過，最能吸引伊利諾州「前居民」的贏家，依然是鄰近的印州。特別是印州西北部地區，憑藉著更低的房價、更具優勢的稅率，同時又能兼顧與芝加哥地區親友、工作的地緣親近性，成為近年伊州居民出走時最熱門的避風港。