不只人類有同志 芝城同性企鵝廝守7年成驕傲月焦點

年22歲的梅納德與11歲的皮查德，是林肯公園動物園內知名的「同性伴侶」。(林肯公園動物園官網)

6月是「同志 驕傲月」，芝加哥 林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)的LGBTQ+動物明星「黑腳企鵝(African penguins)」也成為矚目焦點。動物園鳥類館主管克萊里(Maureen Cleary)笑稱，園內的動物感情世界有時宛如8點檔連續劇，而「皮查德(Pilchard)」和「梅納德(Maynard)」這對同性企鵝伴侶絕對是其中主角當之無愧。

芝加哥地區的動物園，在「驕傲月」期間，紛紛亮出園內的同性伴侶，包括企鵝、海豚，到隨環境改變性別的魚類都有，位於芝城 西郊的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo Chicago)稱，「野生動物向人類展現了『適應差異』的自然之美。」

現年22歲的梅納德與11歲的皮查德，兩鳥的戀情並非一帆風順。梅納德起初有一位雌性伴侶「艾登」，但後來艾登劈腿愛上另一隻剛喪偶的企鵝。而被留下的梅納德和皮查德反而因此看對眼，這一牽手就是七年。克萊里表示：「我們從不強迫鳥類做任何事，這是牠們自己選擇的伴侶模式。」

企鵝成雙成對主要是為了共同防禦巢穴、覓食和孵卵。這對公企鵝雖然無法產卵，但因感情深厚、戰力強大，竟然在展區內強佔並控制了三個巢箱，堪稱企鵝界的「房產大亨」。克萊里坦言，當群體性別比例不均時，同性成家確實更常見。她也打破企鵝「終身廝守」的迷思，形容牠們本質上是「連續單配偶制」，若一直無法成功孵出寶寶，可是會毫不猶豫地「訴請離婚」並另結新歡。

除了企鵝，布魯克菲爾德動物園專家馬塞利斯(Mike Masellis)也分享了海洋生物奇觀。最著名的例子就是小丑魚(clownfish)，牠們屬於「雄性先熟型雌雄同體」，出生時全是雄性。當帶頭的雌魚死亡時，體型最大的公魚就會當場變性為雌魚接替領袖位置。

馬塞利斯笑稱：「在電影『尋找尼莫』裡媽媽被吃掉了。如果按照真實大自然發展，爸爸馬林根本不會出海尋找尼莫，牠會直接變性成為新媽媽。」相反地，鸚哥魚(parrotfish)則是「雌性先熟型」，出生時為雌性，最強壯的才會變性為雄性。

此外，園內的「沙漠草原鞭尾蜥」(desert grassland whiptail)整個物種全部都是雌性，牠們透過「孤雌生殖(即複製)」繁衍，後代基因與媽媽一模一樣。而公的瓶鼻海豚(bottlenose dolphin)有時也會結成終身的同性伴侶關係，可能與提高團隊捕獵成功率的務實合作有關。專家形容，其實大自然的性別與情感世界，遠比人類想像的還要寬廣多元。