馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選

馬里蘭州現任民主黨籍州長摩爾。 (路透)

馬里蘭州初選投票結果於今日(23日)揭曉。現任民主黨 籍州長摩爾(Wes Moore)展現強大政治實力，在投票站關閉僅14分鐘後，美聯社便宣布摩爾勝選。他以高達89.4% 的壓倒性得票率，輕鬆擊敗黨內唯一的挑戰者、來自貝塞斯達的家庭醫生費爾伯(Eric Felber)。

在傳統挺藍的馬州 ，國會眾議員第一選區是唯一的共和黨 陣地。現任共和黨眾議員哈里斯(Andy Harris)自 2010 年任職至今，在今天投票結束不久後即由美聯社宣布在黨內初選中勝出。儘管民主黨今年早些時候試圖透過重新劃分選區來「翻紅」此區未果，本次有四名民主黨人競爭提名，期盼在11月創造奇蹟。

相較於民主黨州長的一家獨大，共和黨方面則呈現九人混戰的局面。上屆曾代表共和黨角逐州長、並獲得前總統川普背書的寇克斯(Dan Cox)，此次尋求與摩爾再度對決的機會，截至當地晚間9時左右，寇克斯得票領先。其主要對手包括巴爾的摩退休銀行家黑爾(Ed Hale)緊跟在後，黑爾原為終身民主黨員，2025年宣布轉黨並投入州長選戰。共和黨初選的最終勝出者，將在11月的普選中正面迎戰摩爾。

本次初選最具歷史意義的變動發生在馬里蘭州第五國會選區。在國會眾議院服役長達46年、歷經雷根總統時代至今的民主黨政壇常青樹霍耶(Rep. Steny Hoyer)宣布退休，為該選區帶來了實質上的世代交替。

由於該區傳統上為民主黨鐵票區，民主黨黨內初選戰況空前激烈，共計24名候選人擠進選票。熱門人選包括前喬治王子郡執行長貝克三世(Rushern Baker III)、現任郡議員布萊格(Wala Blegay)，以及獲得霍耶本人背書的前競選經理、現任州議員博阿福(Adrian Boafo)，截至晚間9時左右，博阿福得票領先。共和黨方面則有三位候選人角逐提名。

在第六國會選區，民主黨內部演變成一場驚人的財力大戰。現任眾議員德拉尼(April McClain Delaney)正全力捍衛她的席位，而她的主要挑戰者正是該職位的前任者特隆(David Trone)，截至晚間9時，兩人勢均力敵仍難分勝負。邦選舉委員會(FEC)數據顯示，雙方均在選戰中投入了數百萬元的個人資產。

馬州州長摩爾(前右二)在23日民主黨初選取得壓倒性支持。(摩爾競選官方臉書)