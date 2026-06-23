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馬州初選揭曉 州長摩爾輕鬆勝選

特派員黃惠玲／即時報導
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馬里蘭州現任民主黨籍州長摩爾。 (路透)
馬里蘭州現任民主黨籍州長摩爾。 (路透)

馬里蘭州初選投票結果於今日(23日)揭曉。現任民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)展現強大政治實力，在投票站關閉僅14分鐘後，美聯社便宣布摩爾勝選。他以高達89.4% 的壓倒性得票率，輕鬆擊敗黨內唯一的挑戰者、來自貝塞斯達的家庭醫生費爾伯(Eric Felber)。

在傳統挺藍的馬州，國會眾議員第一選區是唯一的共和黨陣地。現任共和黨眾議員哈里斯(Andy Harris)自 2010 年任職至今，在今天投票結束不久後即由美聯社宣布在黨內初選中勝出。儘管民主黨今年早些時候試圖透過重新劃分選區來「翻紅」此區未果，本次有四名民主黨人競爭提名，期盼在11月創造奇蹟。

相較於民主黨州長的一家獨大，共和黨方面則呈現九人混戰的局面。上屆曾代表共和黨角逐州長、並獲得前總統川普背書的寇克斯(Dan Cox)，此次尋求與摩爾再度對決的機會，截至當地晚間9時左右，寇克斯得票領先。其主要對手包括巴爾的摩退休銀行家黑爾(Ed Hale)緊跟在後，黑爾原為終身民主黨員，2025年宣布轉黨並投入州長選戰。共和黨初選的最終勝出者，將在11月的普選中正面迎戰摩爾。

本次初選最具歷史意義的變動發生在馬里蘭州第五國會選區。在國會眾議院服役長達46年、歷經雷根總統時代至今的民主黨政壇常青樹霍耶(Rep. Steny Hoyer)宣布退休，為該選區帶來了實質上的世代交替。

由於該區傳統上為民主黨鐵票區，民主黨黨內初選戰況空前激烈，共計24名候選人擠進選票。熱門人選包括前喬治王子郡執行長貝克三世(Rushern Baker III)、現任郡議員布萊格(Wala Blegay)，以及獲得霍耶本人背書的前競選經理、現任州議員博阿福(Adrian Boafo)，截至晚間9時左右，博阿福得票領先。共和黨方面則有三位候選人角逐提名。

在第六國會選區，民主黨內部演變成一場驚人的財力大戰。現任眾議員德拉尼(April McClain Delaney)正全力捍衛她的席位，而她的主要挑戰者正是該職位的前任者特隆(David Trone)，截至晚間9時，兩人勢均力敵仍難分勝負。邦選舉委員會(FEC)數據顯示，雙方均在選戰中投入了數百萬元的個人資產。

馬州州長摩爾(前右二)在23日民主黨初選取得壓倒性支持。(摩爾競選官方臉書)
馬州州長摩爾(前右二)在23日民主黨初選取得壓倒性支持。(摩爾競選官方臉書)

精華 FAQ

  • 摩爾幾乎毫無懸念地勝出，投票站關閉後14分鐘即被美聯社宣布當選，並以89.4%的得票率擊敗唯一挑戰者費爾伯，展現極強黨內動員力與現任優勢。

  • 上屆曾參選州長並獲川普背書的寇克斯在共和黨九人混戰中暫時領先，主要對手是前民主黨員、現為共和黨人的黑爾，最終勝者將在11月對決摩爾。

  • 第五選區因霍耶退休吸引24名民主黨人角逐，博阿福暫居領先；第六選區則上演德拉尼與前任特隆的高額資金對戰，雙方均投入數百萬元，自行激烈拉鋸。

馬州 民主黨 共和黨

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