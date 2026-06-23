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超級大庭速審速決 芝移民庭每周發出千件遣返令飆3倍

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥移民法庭發出驅逐令的速度飆升三倍。（美聯社）
芝加哥移民法庭發出驅逐令的速度飆升三倍。（美聯社）

根據美國雪城大學權威數據分析機構TRAC最新發布的官方統計，自現任政府上台以來，芝加哥移民法庭發出驅逐令(Removal Orders)的速度呈現「斷崖式」暴增。截至今年5月底，該法庭每周核發的遣返令數量已突破1000 件，相較於過去每周常態的300至400件，審判與驅逐速度狂飆了三倍。

這項數據揭露了聯邦政府在應對移民危機時採取的鐵腕「速審速決」方針，也讓芝加哥所在的伊利諾州庫克郡(Cook County)淪為這場法律風暴的核心。數據顯示，庫克郡目前積壓的移民驅逐案件已高達 11萬1439件，積案量高居全美所有郡縣的第二位，僅次於佛羅里達州的邁阿密-戴德郡。

移民法律援助團體指出，驅逐速度暴增三倍的背後，源於國土安全部(DHS)全面啟動的「超級聽證會(Mega-Hearings)」模式。在這種極速程序下，單一移民法官可在同一個會期內同時審理多達100至150個移民的案件。

在這種流線型的快速審判下，五月份結案的移民案件中，法官判決驅逐或准予自願離境的比例高達84.5%，僅有極少數移民能夠成功獲得法律救濟並合法留美。

美國移民律師協會(AILA)等團體對此表達強烈憂慮，痛批這種法庭運作形同「輸送帶式的正義」。數據指出，在五月份拿到驅逐令的移民中，僅有27.7%的人擁有律師協助。在缺乏法律代理人、又面臨幾分鐘就審結的壓力下，多數移民根本無力為自己辯護。

此外，由於案件大量改為大規模聯席聽證，許多移民因地址變更不及、未收到通知書而缺席，導致法官在當事人不在場的情況下，直接開出「缺席驅逐令」。法律專家警告，這種從源頭加速起訴、在後端速審速決的做法，雖然名義上是在消化高達11萬件的龐大積案，但實際上卻是以犧牲基本正當法律程序為代價，讓芝加哥移民法庭陷入前所未有的高壓運轉。

10年前持觀光簽證一家三口滯美的華人Emily向本報記者表示，他們今年年初終於等到庇護申請的初審、程序聽證會(Master Calendar Hearing，俗稱小庭)，目前仍在等大庭(Individual Merits Hearing)通知，在獲知現在大庭已經演變成「超級聽證會」後，憂心忡忡的Emily說，過去幾個月已上完大庭朋友「幾乎沒有人過關」，目前僅祈求「川普卸任前不要排到我們上大庭」，孩子即將高中畢業的Emily表示，無法想像拿不到合法身分未來該怎麼辦。

精華 FAQ

  • 根據TRAC統計，主因是國土安全部推動「超級聽證會」模式，讓法官在短時間內集中審理大量案件，結案與遣返速度因而明顯上升。

  • 庫克郡目前積壓的移民驅逐案件達11萬1439件，已高居全美郡縣第二，僅次於佛羅里達州邁阿密-戴德郡，顯示案件壓力極大。

  • 許多移民在缺乏律師、又面臨幾分鐘速審壓力下難以辯護，還有人因未收到通知而缺席，最後被直接簽發缺席驅逐令。

聯邦政府 芝加哥 移民

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