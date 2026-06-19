安全氣囊竊案狂飆 芝城4個月1200起僅1人被捕

本田汽車華人車主，發現自己停放在路邊的汽車遭竊走安全氣囊。(David提供)

根據芝加哥 警方數據顯示，今年前四個月市內發生超過1200起安全氣囊竊案，對比2023年至2025年兩年內僅70起的紀錄，呈現將近200倍暴增。然而上千案例發生後，芝警局至今僅逮捕一名嫌疑犯，幾乎所有案件都未能偵破，引發強烈民怨。

數據顯示，在今年立案的1260多起竊案中，近60%的案件已被警方以「證據不足」為由快速列為「暫停調查(Suspended)」。受害者普遍抱怨，即便主動提供周邊鄰居的監控畫面或現場照片，警方也鮮少索取，通常在不到一個月內便冷處理歸檔。

前芝加哥警局高官安里奇奧(Anthony Riccio)直言，黑市對安全氣囊需求極高，轉手即可獲利數百元，且下手僅需幾秒鐘。今年全芝加哥僅有一名18歲嫌犯落網，且最終達成延期起訴協議，只要一年內保持清白就不留案底；換言之，在普通住宅社區發生的數千起竊案中，至今沒有任何一個人真正定罪。

轄區包括多個華人聚居區的第九警分局區最新犯罪趨勢顯示，涉及高額財物損失的「汽車配件竊盜案」正呈現穩定上升。其中包括華埠 在內的艾莫廣場(Armour Square)區以及麥金利公園區(Mckinley Park)，還有近年越來越多華人居民的後院區(Back of the Yards)都頻繁發生相關竊案。

其中華人最多的橋港區(Bridgeport)因本田(Honda)與豐田(Toyota)車比例極高，名列第九警分局轄區內汽配竊盜、後視鏡及氣囊竊案報告數量相對最多的社區。

在全市的受害車輛中，本田汽車成為小偷的頭號目標。位於本森維爾(Bensenville)的Royce Auto車廠老闆阿拉波維奇(Sair Arapovic)解釋，本田的氣囊兩側其實有用螺絲固定，相較於其他僅靠彈簧系統鎖定、用一根撬棍就能彈出的車種，本田其實更難偷，但因黑市點名率最高，反而失竊量最高。

統計指出，北城的湖景區、西城、洛根廣場、貝爾蒙特克拉金、洪堡公園及阿文代爾等六個社區，吞下了全芝加哥42%的氣囊竊案報告。

面對警方的無能為力，芝市36區區長維勒加斯(Gilbert Villegas)提出了一項旨在打擊氣囊黑市非法交易的「常識性」地方執法法案，市議會日前已經通過表決，預計近期內落實。

該法案規定，所有廢品商、當鋪及汽車修理廠，未來都必須保留每塊安全氣囊的合法來源收據。一旦被查獲購買或販售來路不明的偷竊氣囊，店家首次違規將面臨最高4000元的罰款；若在一年內屢犯，罰款將每次遞增2000元或更多。維勒加斯希望藉由立法給予警方執法工具，砍斷下游的銷贓鏈。

不過，前警官里奇奧對此提醒，如果警方不主動去突擊檢查修車廠並嚴格執法，「沒有執行力，法案終究只是一紙空文。」