戰力爆表 蘇格蘭球迷差點喝垮波士頓

蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)

隨著球迷持續湧入波士頓 ，世界盃 為該座城市帶來的經濟與文化狂歡持續升溫。其中蘇格蘭睽違28年再度踢進世界盃，成千上萬熱情的蘇格蘭球迷湧入波士頓，強大的戰鬥力直接讓當地的啤酒供應鏈 差點崩潰，市區多家酒吧表示，店內的啤酒庫存正以驚人的速度消耗。

成千上萬蘇格蘭球迷及其他國家球迷日前被目擊現身波士頓市中心，將當地的餐廳和酒吧擠得水洩不通。一名蘇格蘭球迷笑著說：「我們昨天去『乾杯』(Cheers)酒吧原本只想喝兩品脫，結果最後喝了20品脫(約等於28瓶到38瓶常見的市售瓶裝啤酒)。」另一名球迷則開玩笑地喊話：「我們需要波士頓市長的保證，確保市內有足夠的酒精供應。」

這波球迷狂潮讓當地商家的業績在過去七天全面大爆發。以知名愛爾蘭酒吧「軒尼斯」(Hennesy's)為例，成千上萬的顧客湧入讓營業額一路狂飆。

「軒尼斯」酒吧的營運長索默斯(Noelle Somers)說，他們店裡的拉格啤酒(Lager)和艾爾啤酒(Ale)在14日就一度全部售罄。索默斯說：「我們不得不緊急增加訂單和配送次數。」

另一家愛爾蘭酒吧「都柏林人」(The Dubliner)經理麥克唐納(Brian McDonnell)也表示，過去七天，店裡幾乎天天被塞爆，他說，「這絕對比我們預期的要瘋狂得多。我們本來是以『聖派翠克節』的規格來做準備，但這次的盛況完全把聖派翠克節給比了下去。」他透露，店裡目前已經消耗了約100桶Guinness黑啤酒和80桶Tennent's啤酒，這相當於至少1萬6000品脫的啤酒。

兩家酒吧皆聲稱，過去幾天球迷的啤酒消耗量，高達波士頓平日最瘋狂的「聖派翠克節」周末的三倍之多。

位於市區的波士頓在地精釀品牌Samuel Adams觀光酒廠，在短短四天內被蘇格蘭球迷瘋狂點爆，灌進了超過4000品脫的Boston Lager，酒廠為此緊急追加了四次「限時急件運送」才補上缺口。

不過，店家也表示最嚴重的缺酒危機已經過去。隨著每天都有全新的啤酒貨運抵達，目前供應鏈已重新跟上步伐。為了迎接19日傍晚與摩洛哥的關鍵大戰，目前批發商正以「每日配送」的方式全力向波士頓各大酒吧補貨。

蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)