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世界盃120萬人次湧紐約 恐藏人口販運

戰力爆表 蘇格蘭球迷差點喝垮波士頓

特派員黃惠玲／即時報導
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蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)
蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)

隨著球迷持續湧入波士頓世界盃為該座城市帶來的經濟與文化狂歡持續升溫。其中蘇格蘭睽違28年再度踢進世界盃，成千上萬熱情的蘇格蘭球迷湧入波士頓，強大的戰鬥力直接讓當地的啤酒供應鏈差點崩潰，市區多家酒吧表示，店內的啤酒庫存正以驚人的速度消耗。

成千上萬蘇格蘭球迷及其他國家球迷日前被目擊現身波士頓市中心，將當地的餐廳和酒吧擠得水洩不通。一名蘇格蘭球迷笑著說：「我們昨天去『乾杯』(Cheers)酒吧原本只想喝兩品脫，結果最後喝了20品脫(約等於28瓶到38瓶常見的市售瓶裝啤酒)。」另一名球迷則開玩笑地喊話：「我們需要波士頓市長的保證，確保市內有足夠的酒精供應。」

這波球迷狂潮讓當地商家的業績在過去七天全面大爆發。以知名愛爾蘭酒吧「軒尼斯」(Hennesy's)為例，成千上萬的顧客湧入讓營業額一路狂飆。

「軒尼斯」酒吧的營運長索默斯(Noelle Somers)說，他們店裡的拉格啤酒(Lager)和艾爾啤酒(Ale)在14日就一度全部售罄。索默斯說：「我們不得不緊急增加訂單和配送次數。」

另一家愛爾蘭酒吧「都柏林人」(The Dubliner)經理麥克唐納(Brian McDonnell)也表示，過去七天，店裡幾乎天天被塞爆，他說，「這絕對比我們預期的要瘋狂得多。我們本來是以『聖派翠克節』的規格來做準備，但這次的盛況完全把聖派翠克節給比了下去。」他透露，店裡目前已經消耗了約100桶Guinness黑啤酒和80桶Tennent's啤酒，這相當於至少1萬6000品脫的啤酒。

兩家酒吧皆聲稱，過去幾天球迷的啤酒消耗量，高達波士頓平日最瘋狂的「聖派翠克節」周末的三倍之多。

位於市區的波士頓在地精釀品牌Samuel Adams觀光酒廠，在短短四天內被蘇格蘭球迷瘋狂點爆，灌進了超過4000品脫的Boston Lager，酒廠為此緊急追加了四次「限時急件運送」才補上缺口。

不過，店家也表示最嚴重的缺酒危機已經過去。隨著每天都有全新的啤酒貨運抵達，目前供應鏈已重新跟上步伐。為了迎接19日傍晚與摩洛哥的關鍵大戰，目前批發商正以「每日配送」的方式全力向波士頓各大酒吧補貨。

蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)
蘇格蘭球迷湧入波士頓暢飲啤酒。(路透)

精華 FAQ

  • 因為睽違二十八年重返世界盃的蘇格蘭球迷大量湧入波士頓，集中消費啤酒與餐飲，讓多家酒吧庫存快速下降，甚至一度出現缺貨危機。

  • 愛爾蘭酒吧軒尼斯與都柏林人最明顯，前者拉格與艾爾曾賣到售罄，後者七天內消耗約一百桶Guinness與八十桶Tennent's，遠超平日水準。

  • 店家表示最嚴重的缺酒情況已過去，隨著每日都有新貨運抵，供應鏈重新跟上需求；批發商也改採每日配送，支援接下來的比賽人潮。

世界盃 供應鏈 波士頓

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