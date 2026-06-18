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公園焚燒十字架 芝城華裔大學生遭控仇恨重罪

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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21歲的盧默林遭檢方提訴仇恨犯罪重罪。(芝加哥警局)
21歲的盧默林遭檢方提訴仇恨犯罪重罪。(芝加哥警局)

庫克郡檢方17日對日前於芝加哥市中心葛蘭特公園公然焚燒十字架的21歲華裔男子盧默林(Merlin Lu，音譯)，一口氣起訴了包括「仇恨犯罪」的重罪與輕罪在內的七項刑事指控。

檢方提出的重罪起訴，包括一項涉及價值超過150元的動產或不動產「縱火罪」；一項「以火燒毀國家資助財產罪」(造成500元以上、1萬元以下損失)，以及兩項「在公園或社區中心實施仇恨罪」。輕罪起訴則有一項「意圖恐嚇而焚燒十字架罪」，一項「蓄意破壞財產罪」，一項「魯莽行為罪」以及一項「妨害治安的擾亂公共秩序罪」。

這起引發社會高度恐慌的事件發生於9日下午約2時30分。當時警方接獲多通報案稱公園內有物體正在熊熊燃燒，趕赴現場後發現，在哥倫布大道與巴爾博大道交叉路口附近的草地上，一座巨大的木製十字架正被烈火吞噬。所幸芝加哥消防局迅速將火勢撲滅，現場並未造成任何人員傷亡。

由於「焚燒十字架」在美國歷史上長期被視為白人至上主義及三Ｋ黨恐嚇非裔的極端種族仇恨圖騰，此舉隨即引發全市強烈譴責。

案發隔日，警方隨即發布了一張嫌犯赤裸上身、背著黑色背包倉皇逃離現場的監視器畫面，呼籲大眾協助指認。在輿論關注與聯邦調查局等執法機關介入的巨大壓力下，警方與美國法警聯手採取行動，最終於 15日在盧默林位於小義大利區的住處將其成功逮捕。

令人意外的是，盧默林在被捕前曾主動接受當地媒體採訪並坦承不諱，但他極力撇清自己具有種族主義動機。這名曾就讀於芝加哥伊利諾大學的青年辯稱，他的舉動完全與種族或性別無關，當時他特地在十字架頂端放了一頂紅色的「讓美國再次偉大(MAGA)」球帽，純粹是為了抗議總統川普的政策。盧默林坦言自己事前確實知道焚燒十字架具有歷史關聯，但當時完全沒有意識到問題的嚴重性，也沒料到在外界眼中會帶有如此強烈的種族恐嚇色彩。

儘管盧默林表示這是一場政治抗議並向公眾致歉，但檢方與警方仍依法將其定性為蓄意的仇恨犯罪。盧默林目前已被依法關押，法官18日將召開拘留聽證會。

精華 FAQ

  • 庫克郡檢方共提出七項指控，包括縱火、焚燒國家資助財產、兩項公園仇恨罪，以及意圖恐嚇焚燒十字架、蓄意破壞財產、魯莽行為與妨害治安等輕罪。

  • 事件發生在9日下午約2時30分，地點是芝加哥市中心葛蘭特公園附近。警方到場後發現巨型木製十字架燃燒，消防迅速撲滅火勢，現場未造成任何人員傷亡。

  • 盧默林受訪時稱此舉是抗議川普政策，並否認種族動機，還在十字架上放MAGA帽子。警方與法警後續將其逮捕，並以仇恨犯罪等罪名依法關押。

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