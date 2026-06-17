歐巴馬中心風光開幕背後：非裔包商控拖欠巨款瀕破產

多名工程包商出面指控，歐巴馬總統中心施工時間延宕多年，且頻繁變更工程，導致財務失控。(特派員黃惠玲／攝影)

將從19日對外開放的「歐巴馬 總統中心」(Obama Presidential Center)，遭多名參與建設的本土及非裔 分包商出面控訴，指該項目長期拖欠高達數百萬元的工程款，已導致許多小型企業面臨財務崩潰的邊緣。隨著中心準備在18日舉行一場眾星雲集的預熱慶祝活動，邀請包括多位巨星登台獻藝，看在這些陷入困境的包商眼裡，格外諷刺與苦澀。

根據福斯新聞數位版(Fox News Digital)的調查顯示，有多家建築公司聲稱因該項目遭受了從數十萬到數千萬元不等的巨額損失。

「亞當森管道公司」(Adamson Plumbing)的非裔東主歐文(Mike Owen)表示，經過數年的艱苦施工，他的公司目前帳面赤字已接近400萬元。歐文透露，項目施工時間比預期延長了數年，迫使他的公司在工作需求不斷變更和擴大的情況下，自行吸收了數百萬元的勞動力與間接成本。

超過100項的「工程變更令(Change Orders)」以及大量毫無必要的重複施工，是導致財務失控的主因。例如，他們曾被要求耗資近90萬元重做部分雨水系統，但芝加哥 首席管道督察後來的公文卻證實，亞當森公司最初的施工完全符合市府法規。

「非裔承包商協會」(AACA)主席沙里夫(Omar Shareef)也出面聲援指出，大約半年前開始，便有數名非裔分包商私下向他求助，控訴該項目帶來的嚴重虧損。由於歐巴馬在民主黨鐵票區的芝加哥南區擁有崇高威望，加上保密協議(NDA)的束縛，許多非裔包商因害怕遭到業界報復或拿不到尾款，只能選擇吞聲忍氣。

沙里夫嚴厲質疑：「如果我們的非裔承包商連血汗錢都拿不到，那在這裡慶祝象徵非裔解放的『六月節(Juneteenth)』開幕還有什麼意義？有些人甚至把房子拿去抵押、即將失去信用評級。如果他們早知道這是一個特洛伊木馬或潘朵拉的盒子，當初絕不會爭先恐後地加入。」

調查指出，承擔該校園核心結構混凝土工程、由非裔擁有的「II in One Concrete」公司，先前已提出超過4000萬元的索賠，指控項目的結構工程師不公正地將延誤歸咎於該公司。

此外，法院紀錄顯示，至少有兩家參與該項目的少數族裔分包商，已於2024年被迫向法院申請「第11章破產保護」，包括負責供應玻璃的Glass Management Services以及Vision Painting & Decorating Services。另一家不願具名的分包商東主則直言，這是他從業35年來「見過管理最差的工地」，簡直是一場惡夢。

與此同時，媒體日前更踢爆，歐巴馬基金會當初向大眾承諾、用以在項目遇到財務困難時保護納稅人利益的4.7億元「準備金」，目前實質帳面上僅剩約100萬元，其餘資金流向已引發外界高度質疑。

針對分包商的控訴，負責監督施工的非營利組織「歐巴馬基金會」回應表示，他們已將工程款項悉數支付給總承包商「湖畔聯盟」(Lakeside Alliance)，並稱基金會與底層的分包商並無直接合同關係。

而總包商「湖畔聯盟」則發表聲明辯稱，工程尾款與爭議通常在施工結束後仍會持續一段時間。聯盟稱，該項目共雇用約475家承包商，為本地創造了巨大的就業機會，並表示將繼續致力於解決未決事項以完成結案。