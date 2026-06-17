華府初選 路易斯·喬治市長領先 懷特奪國會代表提名

懷特(Robert White)則以壓倒性優勢贏得民主黨提名參選華府駐聯邦眾議院代表。(美聯社)

根據華府 選舉委員會公布的初選結果，在備受矚目的華府市長民主黨 初選中，路易斯·喬治(Janeese Lewis George)保持著穩固的領先優勢；而在華府駐聯邦眾議院 代表(Delegate to Congress)的選戰中，懷特(Robert White)則以壓倒性優勢贏得民主黨提名。

16日晚間投票所於8時關閉，但由於大批趕在最後一刻投票的排隊人潮，加上華府首次啟用「排序複選制(Ranked-Choice Voting)」，導致計票進度延誤，首批初始數據直到開票後兩個半小時才陸續開出。

選委會16日晚間公布了超過10萬張選票的開票結果。路易斯·喬治得票率已超過52%，大幅領先麥克杜菲(Kenyan McDuffie)的近37%，其餘候選人得票率均未超過3%。路易斯·喬治在競選中提出了更具雄心的民生政見，包括擴大普及托兒服務以及興建7萬2000套住宅。

目前為華府第四選區市議員第二任期的路易斯·喬治，此前曾任職於華府檢察長辦公室，擔任公共安全局青少年組的助理檢察總長。

在華府駐聯邦眾議院代表的選戰中，變天的意義更為深遠，因華府已長達 36 年沒有換過國會代表。

隨著縱橫政壇數十載的「國會鐵娘子」霍姆斯·諾頓(Eleanor Holmes Norton)引退，懷特16日以約63%的得票率，遙遙領先其他候選人。

曾任諾頓立法顧問、現任華府市議員的懷特隨後發表勝選演說：「對於那些淹沒在住房、雜貨、托兒和醫療成本中的家庭，我絕不放棄戰鬥。我們必須站出來爭取，屬於我們的時代才會到來。」

在檢察長初選方面，現任檢察總長席瓦爾布(Brian Schwalb)以超過 90% 的壓倒性得票率，順利獲得黨內提名連任。

由於華府有近75%的選民登記為民主黨人，根據「獨立選民計畫(Independent Voter Project)」指出，這群在民主黨初選中勝出的候選人，幾乎等同於提前鎖定了11月大選的勝利。

路易斯·喬治(Janeese Lewis George)在得票領先後向支持者發表演說。(美聯社)