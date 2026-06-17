2輪風暴今襲伊州 氣象局籲防巨型冰雹、強烈龍捲風

國家氣象局提醒民眾密切留意氣象預報，提早做好防範。(國家氣象局芝加哥辦公室)

上周才剛遭受龍捲風 、暴風雨襲擊的伊利諾州，又面臨新一波氣候挑戰。氣象預報指出，兩輪強烈至具破壞性的惡劣天氣預計於17日陸續擴散。全伊利諾州東北部及印第安納州 西北部將出現全天候的「暴雨」襲擊，局部地區甚至可能出現高爾夫球大小的冰雹、高達時速80哩的破壞性強風，乃至威力強大的強烈龍捲風。

國家氣象局(NWS)證實，上周重創芝加哥的風暴共造成十幾個龍捲風著陸，許多社區的災後清理至今仍在進行，且仍有部分居民處於停電狀態。未料災情未平，新一波更具威脅的風暴已緊隨其後。

預測指出，第一輪降雨和風暴將在上午通勤尖峰時段爆發；而第二輪、同時也可能是威力更猛烈的一波，則預計在下午至傍晚的下班交通尖峰正面迎擊。

17日清晨，雷達已觀測到強烈風暴正集結於愛荷華州西部並持續向東推進。國家氣象局已於上午8時前，針對拉薩爾郡(LaSalle)和格蘭迪郡(Grundy)發布龍捲風守候警報(Tornado Watch)至下午3時。

大雨約於上午8時開始進入芝加哥，並於11時全面擴大，局部每小時降雨量可能高達 2吋以上。氣象局嚴正警告，北伊州 和印州西北部極易引發閃洪(Flash Flooding)。下午雨勢雖可能短暫局部停歇，但隨後更危險的風暴將接踵而來。

第二輪風暴預計於下午2時左右引爆，屆時空中可能出現極具破壞力的「超級單體風暴群(Clusters of supercells)」。風暴預估在傍晚5時左右移向南部及印州西北部，並於晚間8時至9時間結束。

風暴預測中心(SPC)已將整個芝加哥地區納入惡劣天氣威脅範圍，部分地區已升級至四級「增強風險(Enhanced Risk)」，面臨時速75至80哩的破壞性強風、高爾夫球大小冰雹及強烈龍捲風。而芝加哥市中心及大半個庫克郡(Cook County)則名列三級「中度風險(Moderate Risk)」。

此外，下午2時至晚間9時間，80號州際公路以南的區域具備了孕育「顯著龍捲風」的所有氣象條件。 氣象局強烈呼籲民眾密切留意即時天氣預報，提早做好防範準備。