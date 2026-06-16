芝公園焚十字架涉極端種族主義 嫌犯竟是華裔大學生

21歲的華裔大學應屆畢業生盧莫霖(Merlin Lu)涉嫌上周在芝市公園焚燒十字架。(芝警局)

芝加哥 市中心葛蘭特公園(Grant Park)上周驚現一具熊熊燃燒的十字架，引發震驚憤怒，因為焚燒十字架在美國歷史上長年被視為種族主義 與仇恨的極端象徵。在芝加哥警局與聯邦調查局(FBI)正全力緝捕這名涉嫌縱火的男子之際，該名嫌犯意外接受一家主流電視訪問後，確認其身分為一名21歲的華裔 大學大四生盧默林(Merlin Lu，音譯)。他大方承認自己就是畫面中光著膀子逃跑的人，並詳細說明了作案動機。

盧默林就讀芝加哥伊利諾大學(UIC)四年級。他出生於芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)的他，2022年畢業於瑞柏Neuqua Valley高中，曾是學校網球隊員。

盧默林接受了芝加哥NBC電視台記者高迪(Chuck Goudie)訪問時表示，他非常清楚焚燒十字架的歷史含義。他說，上周二(9日)下午，他自己將木條從位於近西區(Near West Side)的公寓搬到葛蘭特公園搭起十字架，並用打火機油和衛生紙將其點燃。

「我當時在十字架頂端綁了一頂紅色的『讓美國再次偉大(MAGA)』帽子，但開車經過的民眾拍下的短影片裡看不清楚。」盧默林解釋，他的舉動純粹是為了抗議他口中的「MAGA基督教民族主義支持者」以及川普政府的「統治階級」，與種族主義完全無關。

「川普只是在詐騙人民，騙走我們的錢。」盧激動地說：「我覺得這很好地反映了這個國家現在的運作方式：金錢控制了一切，金錢擁有支配醫療保健和交通的權力。」他表示，自己不想等到川普任期結束或被彈劾，希望他現在就下台，接受美國人民的審判。

當記者質問他，難道在UIC讀了四年大學，從未有人教過他「焚燒十字架是美國最具分裂性和仇恨色彩的符號之一」嗎？盧默林坦言自己從小沒有宗教信仰，歷史知識主要來自網路。

「我只是看了維基百科(Wikipedia)頁面，裡面提到一部電影，名字好像叫『在同一個國家下』(Under One Nation)之類的……」盧所指的，其實是1915年惡名昭彰的美國默片經典「一個國家的誕生」(The Birth of a Nation)，該片曾大力美化三K黨(KKK)並帶起焚燒十字架的惡劣風潮。

當記者追問這是否屬於「仇恨犯罪」時，盧堅決否認：「不，絕對不是。這絕不可能是仇恨犯罪。我理解為什麼大家會這樣解讀，我也為此道歉，但我絕對沒有那種意圖。」

目前，芝加哥警局已將此案定性為「縱火案」，而FBI則介入調查其是否構成「聯邦仇恨犯罪」。截至目前，官方尚未公布最新的調查進展或起訴罪名。

盧默林透露，他的父母目前正極力勸說他出面投案，並主動提出要幫他物色並出資聘請律師，但他拒絕了父母的好意。他最後向記者表示，自己目前正在考慮向警方自首，但也自嘲說，如果警察先找上門來，他就不用再為是否投案而糾結了。