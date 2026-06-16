隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

移民局採用AI工具查核文件。(USCIS官網)

隨著科技與人工智慧(AI)介入政府審查機制，移民 律師指出，美國公民及移民服務局(USCIS)已全面加速將所有歷史紙本文件「數位化」掃描上網，並導入AI檢索與對比工具。 這意味著任何「前後資訊不符」的欺詐或虛假陳述，都更易在系統內無所遁形。移民律師提醒，文件格式的嚴謹、歷史資料的「一致性」與「真實性」，現已成為決定案件生死的絕對防線。

華人諮詢服務處專職律師陳均茹日前在華埠 一場線上移民講座中表示，這項全面將紙質信息轉為網絡數據的龐大工程，2025年已開始執行，今年運用則更加全面。

AI審查系統秒速比對歷史文件一致性

移民局過去的檔案管理高度依賴人工，所有卷宗皆以紙本形式存放。當移民官需要查核某一案件時，必須耗費大量時間翻閱厚重的檔案，過程中極易產生人為疏失或遺漏。自從全面數位化並導入AI檢索工具 後，審查生態發生了顛覆性的改變。

她說，現在AI系統能夠跨越時空限制，對申請人過去十年、甚至數十年前提交過的所有歷史表格(如旅遊簽證、留學申請等)進行秒速交叉比對。如果申請人現在填寫的資料(例如工作經歷、婚姻狀況、出入境紀錄)與當年填寫的紀錄有所出入，AI會立刻比對出來並發出警示。她也提到，在AI審查下，故意提供虛假信息或隱瞞事實，將導致更嚴重、更長期的移民後果。

美國頂尖法律機構Cozen O'Connor律師事務所的最新法律合規警告，呼應了陳均茹的剖析。該律所指出，移民局正常態化布署「四大AI核心系統」作為決策輔助工具，在大幅提升案件審理速度的同時，也對申請文件的「一致性」與「真實性」拉起史無前例的紅線。

四大AI 核心系統上路

ELIS 證據分類器(ELIS Evidence Classifier)：專門負責前端電子文件的智慧分類。當申請人上傳大量的PDF或圖片(如工作證明、學歷、報稅單)後，系統會自動貼上標籤，決定移民官閱讀檔案的優先順序。官方證實該系統目前已處理超過2400萬頁的檔案。第一線律師警示，AI經常發生「標籤錯誤(Mis-tagging)」，導致真人移民官在後台漏看文件，進而觸發了近期全美補件通知(RFE)數量飆升。

文本分析句意相似度模型(Text Analytics Data Science Sentence Similarity Model)：目前布署於避難與庇護審查中。該模型專門掃描自述書等大段文字，用以偵測「文字重合度(Text Reuse)」。此系統堪稱不法中介的剋星。即使地下律師樓修改了不同申請人的姓名或地名，AI也能在幾秒內比對出「句子結構與敘事邏輯」的高度相似性，精準抓出「抄襲罐頭模板(Template detection)」，並直接移交欺詐處調查。

驗證匹配模型(Verification Match Model)：負責串聯 E-Verify(電子就業資格驗證)與SAVE(外籍身分驗證)的大數據網。當收到新申請時，AI會秒速與申請人五年、10年前留下的歷史紀錄(包含旅遊或留學簽證表格)進行個人資料匹配，並給出「信心分數」。此模型專門攔截「資訊前後不符」。只要申請人這次填寫的資料(如工作時間軸、生日或名字拼音)與過去的歷史檔案有微小不一致，分數就會降低並觸發自動標記(Automated flags)，引發嚴格審查或被誤判拒簽。

ARGOS企業專家系統(Automated Realtime Global Organization Specialist)：當企業註冊E-Verify或準備擔保外籍員工時，該AI系統會自動爬取網路、社群媒體及各類開源數據進行開源篩檢，揪出「空殼掛靠公司(Shell Companies)」。系統會根據企業的真實營運與網路足跡評估風險，若發現異常便直接轉交給「欺詐檢測與國家安全處(FDNS)」進行突擊檢查。此技術在近年導致成千上萬涉及掛靠虛假公司的留學生，合法身分在一夜之間遭到撤銷。