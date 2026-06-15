龍捲風橫掃中西部67萬戶斷電 17日恐再迎劇烈雷雨
伊利諾州北部與印地安納州西北部日前遭逢強烈暴風雨及連環龍捲風襲擊，導致數十萬戶斷電。歷經數日搶修，工程人員15日仍與時間賽跑為殘餘災民復電。氣象部門提醒，雖然15日迎來晴朗舒適的好天氣，但這只是暴風雨前的寧靜，接下來16日、17日於大芝加哥地區將再度迎來新一輪惡劣天氣，尤以17日下半天的強雷暴危險性最高，民眾切勿掉以輕心。
這場劇烈風暴10日晚間引爆，國家氣象局(NWS)證實當晚共催生了13個龍捲風，其中包含一個從希克里山一路延伸至中途國際機場的強烈「EF-2」級龍捲風。強風颳倒無數樹木與電線桿，導致芝加哥西南郊區災情慘重，布里奇維尤(Bridgeview)更有公寓大樓屋頂被當場掀翻。
負責供電的聯邦愛迪生電力公司(ComEd)表示，10日當晚共有高達67.4萬名用戶斷電。ComEd發言人史密斯(Jeremy Smith)形容，在許多嚴重受損區域，工程人員基本上必須「從頭開始重建部分電網」。截至15日上午，伊州已有超過99%的用戶恢復供電；然而在印州西北部，仍有約1萬戶居民處於一片漆黑中，部分災民恐需等到17日才能迎來復電。
針對災後復原，遭到「EF-0」級龍捲風襲擊的瑞柏市(Naperville)政府已於15日啟動全市性「大宗樹枝清運服務」。市府呼籲居民在15日上午前將樹木殘骸移至門前路緣，不需裝袋或捆綁，清運工作將持續至6月27日。
在天氣方面，芝加哥地區15日維持大致晴朗，最高氣溫落在舒適的華氏70多度。但穩定的天氣轉瞬即逝，16日上午首波陣雨隨即移入，午後鋒面橫越將激發新一輪陣雨與強烈雷暴，主要天氣威脅為瞬間強降雨與強陣風。
本周天氣的重頭戲在17日。當天下午起，一波來自西北方的天氣擾動將在傍晚及夜間引發劇烈雷暴。國家氣象局已將大芝加哥地區列入惡劣天氣的「二級輕微風險」(Level 2 Slight Risk)，屆時強風、冰雹、暴雨甚至龍捲風等所有潛在災害皆有可能發生。而坎卡基河及伊利諾河流域以南地區，更被列為更具破壞性的「三級增強風險」。
所幸風暴洗禮後，18日起天空將逐漸放晴，19日則回歸晴朗宜人的好天氣，最高溫皆維持在華氏70多度，。
10日晚間的強烈暴風雨引發13個龍捲風，吹倒樹木與電線桿，並造成橋景維公寓屋頂受損；ComEd表示最高曾有67.4萬戶斷電。 截至15日上午，伊利諾州已超過99%用戶恢復供電，但印地安納州西北部仍約有1萬戶停電，部分居民可能要等到17日才會復電。 15日雖晴朗舒適，但16日將有陣雨與強雷暴，17日下午到夜間更可能出現劇烈雷暴，威脅包括強風、冰雹、暴雨，甚至龍捲風。
精華 FAQ
10日晚間的強烈暴風雨引發13個龍捲風，吹倒樹木與電線桿，並造成橋景維公寓屋頂受損；ComEd表示最高曾有67.4萬戶斷電。
截至15日上午，伊利諾州已超過99%用戶恢復供電，但印地安納州西北部仍約有1萬戶停電，部分居民可能要等到17日才會復電。
15日雖晴朗舒適，但16日將有陣雨與強雷暴，17日下午到夜間更可能出現劇烈雷暴，威脅包括強風、冰雹、暴雨，甚至龍捲風。
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