惡劣天氣連環襲 29個龍捲風轟伊州與印州

龍捲風橫掃印州梅利爾維爾(Merrillville)後，一輛消防車停在滿地殘骸瓦礫的受損房屋前。（美聯社）

中西部上周遭受極具毀滅性的極端天氣連續轟炸。根據國家氣象局(NWS)15日公布的初步報告，10日晚間一場陣風高達每小時80哩的超強對流風暴「德瑞丘」(Derecho)侵襲後，居民不到24小時內又迎來新一輪暴風雨。最新統計顯示，至少29個龍捲風 橫掃伊利諾州 及印第安納州西北部，多處家園與農作物毀於一旦。

氣象局截至14日的最新統計指出，這29個龍捲風中，有17個集中在伊州 北部與印州西北部，9個位於伊利諾州中部，另有3個強度不明的龍捲風襲擊了伊州西部。

值得注意的是，這場災情使伊州北部與印州西北部地區在2026年累積的龍捲風次數暴增至44個。氣象局芝加哥辦公室氣象學家歐戈雷克(Rafal Ogorek)指出：「這已遠遠高於普通年份的平均水準。」這也是自1950年有紀錄以來，該區域龍捲風次數第三高的一年(前兩名分別為2024年的63個與2023年的58個)。

在11日的侵襲中，氣象局確認了三起強烈「EF-3」級龍捲風(風速高達每小時136至165哩)，分別重創了芝加哥西南方81哩的斯特里特市(Streator)；皮歐利亞市(Peoria)附近的沃許伯恩村(Washburn)，該起龍捲風威力達到頂峰，風速達每小時155哩、寬達930哩，不僅將一棟木屋的牆壁全部震塌，還掀翻了鄰近房屋的屋頂與二樓，更造成大片玉米田毀損。

另一起位於印州波特郡的希布倫(Hebron)與考茨(Kouts)。所幸目前並未傳出重大傷亡。印州梅利爾維爾(Merrillville)則遭EF-2級龍捲風襲擊，這已是該區域三個月內第二度遭逢如此強烈風暴。今年3月，鄰近的牛頓郡才剛遭EF-3級龍捲風蹂躪，一對老夫婦不幸在自宅喪生。

科學家指出，隨著化石燃料燃燒釋放溫室氣體導致氣候變遷加劇，中西部的空氣濕度顯著增加，這正是催生強烈雷暴與龍捲風的關鍵燃料。

研究也顯示，由於冬季變得更加溫暖潮濕，龍捲風正呈現「發生時間提早、持續時間變長」的趨勢，甚至頻繁出現在非傳統的龍捲風季節。伊州的龍捲風過往多集中在4月1日至6月30日之間，但氣象局數據顯示，近年來全州將近半數的龍捲風是在秋季或冬季發生。

頻繁且劇烈的惡劣天氣已讓當地付出高昂的經濟代價。回顧2020年8月，一場猛烈的德瑞丘風暴橫掃愛阿華州至芝加哥，造成高達110億元的損失。而在2024年，造成伊州數十億元財損的12起天氣事件中，就有9起是伴隨龍捲風、強風與大冰雹的強烈暴風雨。

面對接踵而來的極端氣候，保險公司State Farm在2025年表示，過去15年中有13年，其在伊州的房屋保險業務均遭遇「無法持續」的嚴重虧損。該公司直指原因在於風災、冰雹與龍捲風等極端天氣愈發頻繁，加上通貨膨脹導致修復成本飆升，現有的保費收入已完全不足以支應龐大的理賠申請。

一個大型龍捲風正橫掃美國伊利諾州利文斯頓郡(Livingston County)。(Brandon Eliott透過路透提供。)

芝城華埠在10日的風災中傳出不少災情，圖為24街夾普林斯頓街一棵大樹被吹倒。(Andrew Toy提供)