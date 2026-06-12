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緬甸裔美國公民敏津涉間諜罪在中被捕 美中關係恐生波

涉蒐美方情報任中國代理人 賓州男認罪

特派員黃惠玲／即時報導
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一名賓州男子承認擔任間諜，協助中國獲得美國情報。(路透)
一名賓州男子承認擔任間諜，協助中國獲得美國情報。(路透)

一名賓州50歲公民保肯二世(Thomas Weir Pauken II)日前坦承在美國境內充當中國政府代理人，替中國收集美方目標情報並傳遞敏感資訊，還企圖滲透美國政治圈。全案預計於9月1日宣判，最高可能面臨10年聯邦監禁。

司法部國家安全部門助理司法部長(Assistant Attorney General for National Security)艾森伯格(John A. Eisenberg)表示，保肯試圖為中國政府取得美國敏感資訊，其行為構成對國家安全的背叛，並對美國安全構成重大風險。

聯邦調查局(FBI)反情報與間諜部門助理主任羅扎夫斯基(Roman Rozhavsky)指出，保肯依照中國國家安全部門(MSS)指示行動，不僅滲透美國政治圈，還蒐集目標人物情報並回報中國情報人員，顯示中國持續試圖破壞美國民主制度與政治自由。

根據法院文件，保肯自2019年至2026年2月期間，長期受一名代號「Cathy」的中國聯絡人指揮，執行多項任務，包括接觸潛在情報來源、提供筆電與手機作為通訊工具、下達資訊蒐集指令，並將相關報告回傳中國方面。

調查指出，保肯至少獲得超過10萬美元報酬，並多次獲資助往返中國與美國，與可能提供情報的美國人士會面。此外，他亦曾替其他中國相關人員撰寫報告，並向一批來自武漢的客戶提供涉及美國司法部與科技資訊的資料，對方甚至要求其尋找專家協助進行網路間諜活動。

保肯已認罪，預計於9月1日宣判，最高可能面臨10年聯邦監禁。量刑將由聯邦地方法院依據量刑指引與相關法律因素決定。

本案由費城聯邦調查局辦公室主導調查，並獲華府分部協助，由國家安全部門與東維吉尼亞州聯邦檢察官共同起訴。

精華 FAQ

  • 他被指依中國國安部門指示，在美國境內接觸潛在情報來源、蒐集目標人物資料，並將敏感資訊回傳中國方面，還企圖滲透美國政治圈。

  • 法院文件顯示，代號「Cathy」的聯絡人長期向他下達蒐集指令，要求提供筆電與手機通訊、接觸相關人士，並定期提交報告給中國情報人員。

  • 他已認罪，預計9月1日由聯邦地方法院宣判，最高可能面臨10年聯邦監禁；最終刑度將依量刑指引與相關法律因素決定。

FBI 賓州 司法部

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