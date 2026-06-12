川普嗆：進步派如當選華府市長 聯邦將全面接管

華府第四選區市議員路易斯·喬治(前)。(路透)

華府 將於下周二(16 日)舉行市長選舉的民主黨 初選。總統川普 發出警告表示，如果進步派候選人路易斯·喬治(Janeese Lewis George)贏得選戰成為下任華府市長，聯邦政府不排除將採取行動，擴大對華府的直接控制權。

這番言論是川普在11日的白宮新聞發布會上說的。當時川普被媒體問及，如何看待民主社會主義者、現任華府市議員路易斯·喬治的選情，以及其競選政綱與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)如出一轍的現象。

對此，川普直言：「如果路易斯·喬治贏了，我會非常不高興。」川普更進一步威脅指出：「如果真發生這種事，也許我們會收回華府，並在聯邦的基礎上實施全面管轄。我們不會姑息這種情況，我們絕不能讓我們的商業倒退。」川普宣稱，在他的執政方針下，華府的治安與環境已大幅改善，並暗示若由路易斯·喬治當選將導致這些成果毀於一旦。

川普說：「順帶一提，現在的華府是一個安全且美麗的地方。民眾願意來，餐廳也蓬勃發展。過去餐廳一家接著一家關門，現在卻是一位難求……我們擁有一個繁榮的社區，而且我們肅清了犯罪。」不過，川普並未說明聯邦政府將如何具體介入或接管特區的具體計畫。

此番言論一出，隨即讓「華府自治權(Home Rule)」再度成為市長選戰的核心攻防焦點。路易斯·喬治在新聞發布會後發表聲明反擊：「我們也不可能透過提前順從，來保護我們的權利或自治權。」她痛批：「僅因不喜歡居民的投票選擇就威脅收回自治權，這是對民主本身的攻擊。華府的市長由華府市民選出，他們需要的是一個能夠勇敢挺身對抗川普的人。」

身為華府第四選區市議員的路易斯·喬治，本次競選主打住房可負擔性、租客保護以及擴大公共服務等政見。目前共有七名候選人角逐民主黨初選提名，其中包括被視為另一位熱門人選的前市議員麥克杜菲(Kenyan McDuffie)。 麥克杜菲同樣在聲明中對總統提出嚴厲批評， 主張下一任市長應由華府居民決定，而非總統說了算。