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伊州10/1起 取消政治庇護非公民白卡

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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伊州從10月1日起，取消獲政庇以及政庇申請者的白卡資格。(美聯社)
伊州從10月1日起，取消獲政庇以及政庇申請者的白卡資格。(美聯社)

在聯邦切斷非公民的白卡(Medicaid)財源、伊利諾州試圖自掏腰包救濟案胎死腹中的雙重夾擊下，伊州議會通過新法案，將自今年10月1日起，取消全州約一萬名「合法居留但非美國公民」的白卡資格，其中包括難民與已獲批的庇護者(refugees and asylees)、榮譽退伍的非美籍軍人及其家屬、被認定為人口販運受害者的非公民、來自越南的亞美混血兒，以及在加拿大出生的美洲原住民，均將全部排除在白卡福利資格外。

白卡是由聯邦與各州共同出資。這起大規模削減計畫，是由於聯邦通過了俗稱川普「又大又美法案」的H.R. 1號提案，修訂了全美白卡的投保資格，取消了幾乎所有非公民的資格，僅對持有綠卡的永久居民、古巴/海地入境者等極少數群體予以豁免。

此外，伊州原本想試圖自行撥款保障「政庇申請者」(asylum applicants)」醫療資格的擴大救援法案(HB 4824/SB 3462)，也因為從未移交實質委員會而宣告失敗。

主導伊州白卡補助新法案的民主黨籍州眾議員莫勒(Anna Moeller)坦言，伊州這次在年度醫療補助助綜合案(Omnibus)中加入排除非公民條款，純粹是為了配合聯邦新制。她表示：「我們必須被迫做出這個改變，否則全伊州整個白卡計畫的聯邦補助金都可能面臨被中斷的風險。」

伊州曾試圖用「純州政府預算」來填補漏洞，資助那些拿不到聯邦白卡的移民。例如在2020年與2021年，該州曾先後推出全國第一個針對65歲以上長者以及42至64歲非公民成年人的醫療福利計畫。然而迫於龐大財政與政治壓力，州府2025年不得不停止42至64歲非公民的白卡；而長者補助計畫的入保人數目前也受到嚴格限制，許多人被直接分流到其他收費的民間保險。

為了減緩這項政策對合法移民造成的衝擊，移民權利倡導組織今年曾試圖在州議會推動「眾議會第4824號法案」與「參議會第3462號法案」，希望將其他因人道主義原因留美的非公民納入另一項有限的醫療補助中。然而，這兩項法案在預算緊縮的政治現實下，在實質審查委員會擱置。

莫勒指出，在聯邦削減白卡撥款的情況下，伊州短期內根本不可能有餘力撥款救濟這一萬名被排除的非公民，目前只能寄望未來聯邦層面能推翻這項排外法案。

「伊州移民與難民權益聯盟」(ICIRR)對此政策表達強烈擔憂，並指出這將導致伊州無保險人口大增。聯盟表示，在10月1日前，他們將輔導並轉介受影響的家庭，前往全州各地的社區免費診所，尋求民間慈善醫療資源。

精華 FAQ

  • 受影響者約一萬人，包含難民、已獲批庇護者、榮譽退伍非美籍軍人及家屬、人口販運受害者、越南亞美混血兒與加拿大出生原住民等合法居留者。

  • 主因是聯邦H.R.1大幅限縮非公民白卡資格，州府擔心若不配合，整體白卡聯邦補助可能中斷，只能在年度醫療補助法案中納入排除條款。

  • 伊州曾想自籌經費補助被聯邦排除者，也有推動HB 4824與SB 3462擴大救援，但都因財政壓力與未進入實質委員會而失敗。

白卡 伊州 伊利諾州

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