5死車禍華裔司機坐輪椅出庭 律師：他並非完全不懂英文

維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

涉嫌於今年5月在維吉尼亞州 I-95州際公路釀成五死數十傷重大車禍的紐約華裔 巴士司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，10日上午首度出庭應訊。因車禍受重傷的董靖生坐著輪椅被推入法庭。其辯護律師佛隆(Thad Furlong)在庭上表示，董靖生得知車禍致五死後深感震驚悲痛，此外，董並非完全不會英文，而是「英語能力有限」，此案安排中文口譯協助，純粹是為了加速司法程序的進行。

現年48歲、居住於紐約史泰登島 的董靖生，目前被控5項非自願過失殺人罪及1項魯莽駕駛輕罪。律師佛隆指出，董靖在事故後身受重傷，經歷了多項內部手術，目前仍飽受劇烈疼痛與腦震盪後遺症之苦，「他有時需要集中精神才能回答問題，但目前完全有能力理解並參與訴訟。」

這起慘劇發生於5月29日深夜，地點鄰近維州Quantico海軍陸戰隊基地。警方初步調查顯示，董靖生當時駕駛巴士行經I-95州際公路的施工路段時並未減速，猛烈撞擊前方一輛雪佛蘭SUV，隨後引發多車連環追撞，釀成五人死亡、數十人受傷的悲劇。

由於董靖生出生於中國，其英語能力先前曾遭到美國交通部長的質疑，不過檢方對相關調查證據的細節並未作出評論。

律師表示，董靖生在醫院傷重醒來，得知這場車禍導致五人喪生後，內心深感震驚與悲痛。在與律師會面期間，他多次表達深刻歉意，反覆表示「這是一場不該發生的事故」，對死傷者感到無比遺憾。

至於事故究竟是因董靖當時的身體狀況不適，亦或是疲勞駕駛所引起？辯護律師表示，目前檢方已提供包括約2000張照片及現場影像在內的大量影音證據。辯方團隊正在仔細審查這些資料，並比對當事人的記憶，以進一步釐清肇事原因。

本案已排定後續司法程序，法院將於6月22日在巡迴法院進行提審，屆時董靖將提出答辯；另訂8月28日於地方法院舉行初步聽證會。檢方透露，鑑於案情嚴重性，相關罪名未來不排除在巡迴法院合併審理。