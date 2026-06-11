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華府發布高溫警報 熱浪持續至13日

特派員黃惠玲／即時報導
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遊客在華府國家廣場(National Mall)透過灑水器的水降溫。(路透)
遊客在華府國家廣場(National Mall)透過灑水器的水降溫。(路透)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)11日針對高溫潮濕天氣發布高溫警報(Heat Alert)，警報將持續至13日(周六)上午8時。當局指出，炎熱與濕度疊加下，白天體感溫度可能達華氏95度以上，夜間也可能維持在華氏80度左右，增加熱傷害風險。

氣象單位表示，11日將成為今年迄今最炎熱的天氣之一，午後體感溫度甚至可能達到華氏100至105度。國家氣象局已針對華府、阿靈頓、亞歷山卓及95號州際公路以東地區發布高溫警報，有效時間為上午11時至晚間8時。

白天高溫預計達華氏90多度，中午至午後西風約每小時5至10哩。杜勒斯機場(Dulles)氣溫可能接近歷史同期高溫95度，而雷根國家機場(Reagan National)則預計略低於101度的紀錄高溫。

氣象預報指出，大部分白天仍以炎熱乾燥為主，但午後大氣將逐漸不穩定，熱力與濕氣將為晚間雷暴發展提供能量。美國風暴預測中心(Storm Prediction Center)已將華府地區列為五級中的二級「輕微風險」區。

午後4時後，零星雷暴將先於華府以西地區生成，隨後於晚間通勤時段向I-95走廊移動。主要風險為破壞性強風，陣風最高可達每小時70哩，此外也可能伴隨冰雹、強降雨及雷擊，但由於垂直風切較弱，龍捲風機率極低。

當局提醒，夜間天氣仍將維持悶熱潮濕，最低氣溫僅降至華氏70多度，天空多雲至局部間晴，並可能出現零星霧氣，但整體天氣將逐漸趨於穩定。

市府同時呼籲民眾避免長時間戶外活動，多補充水分並盡量待在陰涼或空調環境中。社區亦可透過熱浪專線或311查詢避暑中心位置與開放時間。當局也特別提醒，孩童、長者及寵物切勿留在車內，以免發生熱傷害事故。

精華 FAQ

  • 市長包瑟於11日發布高溫警報，警報有效至13日周六上午8時。國家氣象局也針對華府及周邊地區，設定上午11時至晚間8時的警報時段。

  • 主要風險是酷熱與濕度疊加造成熱傷害，午後還可能發展雷暴。預報指出，局部地區恐出現每小時70哩強風，也可能伴隨冰雹、強降雨與雷擊。

  • 市府呼籲民眾避免長時間戶外活動，多補充水分，盡量待在陰涼或空調環境。若需避暑，可透過熱浪專線或311查詢避暑中心資訊，並注意勿讓孩童、長者和寵物留在車內。

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