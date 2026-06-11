80哩強風橫掃 芝華埠多區釀災 今將再迎多波強烈雷暴

10日強風暴吹倒許多路樹。(特派員黃惠玲／攝影)

一場時速高達80哩的強烈風暴10日晚間橫掃芝加哥 地區，吹倒包括華人 聚居橋港(Bridgeport)、麥金利公園(Mckinley Park)、後院(Back of Yard)等地區大量樹木與電線桿遭吹倒，造成近20萬戶停電，也造成兩大機場逾千架航班延誤或取消。

就在災後清理工作尚未完成之際，氣象部門警告，芝加哥11日將再度面臨多波強烈雷暴侵襲，帶來破壞性強風、大型冰雹及龍捲風 威脅，呼籲民眾提高警覺。

根據預報，首波雷暴可能於中午至下午初抵達芝加哥地區，尤其I-80州際公路以北地區面臨較高的大風與冰雹風險。然而，真正令人擔憂的是下午至晚間時段。氣象專家指出，高溫、潮濕空氣與高空強勁風場結合，將形成有利於劇烈對流發展的環境。預計風暴將於下午4時至晚間11時間自西向東移動，可能挾帶破壞性強風、大型冰雹及龍捲風。

目前芝加哥地區被列為五級制中的三級嚴重天氣風險區，但氣象部門不排除進一步升級至四級風險。國家氣象局特別指出，本次龍捲風發生機率明顯高於一般強對流天氣事件，因此呼籲民眾隨時留意天氣預報及警報資訊。

截至11日上午，電力公司ComEd通報超過5600起停電事故，受影響用戶接近20萬戶。ComEd表示，預計至6月13日晚間11時前可恢復約八成受影響客戶供電。美國紅十字會則提醒民眾，停電期間應盡量減少開啟冰箱及冷凍庫，以維持低溫，同時拔除家電與電子設備插頭，避免復電時發生電力突波。

10日下午至晚間的強烈雷暴也重創航空運輸，FAA先後對歐海爾與中途國際機場發布地面停飛令(Ground Stop)，部分時段所有飛往芝加哥的航班被迫滯留原出發機場等待。據統計，風暴共造成芝加哥兩大機場合計逾千架次航班延誤或取消。

這場風暴在芝加哥各地留下滿目瘡痍。芝加哥街道與環境衛生局表示，目前已接獲約2800件與倒樹相關的緊急通報。市中心密西根大道、葛蘭特公園(Grant Park)及多個社區都出現樹木倒塌情況。市區高樓也至少有兩棟出現窗戶玻璃碎裂。

43街夾Homan街的華人居民Lisa表示，暴風橫掃時，她眼見對門以及街口的大樹轟然倒塌，「嚇得我趕緊遠離門窗」，她說，風雨過後她趕緊出門檢察房屋幸均完好，不過，大樹倒下砸中的鄰居房子前半部被壓垮，災情慘重。

華埠23街夾普林斯頓街(Princeton)、附近26街與32街也都傳出大樹遭吹倒情形，其中多輛路旁停放車子被倒塌樹幹擊中，「好久沒有遇到這麼嚴重的暴風了」，住在32街的華人住戶表示。

此外，Park Manor地區一處酒莊的屋頂則遭強風吹掀。奧蘭公園(Orland Park)另傳出住宅疑遭雷擊事件。

市府提醒，若發現倒樹或其他風暴災情，應保持安全距離並透過311系統通報。隨著新一輪強烈風暴逼近，相關單位已全面戒備，準備應對可能出現的進一步災情。

不少華人聚居的後院區(Back of Yards)不少大樹遭10日傍晚的強風吹倒，圖為一棵倒下大樹壓到房屋。(特派員黃惠玲／攝影)

10日強風暴吹倒許多路樹。(特派員黃惠玲／攝影)

不少華人聚居的後院區(Back of Yards)不少大樹遭10日傍晚的強風吹倒，圖為一棵倒下大樹壓到房屋。(特派員黃惠玲／攝影)