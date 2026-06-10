我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批伊朗光說不練 談判拖太久必須「付出代價」

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

維州5死44傷大巴車禍最新進展 警公布涉案華裔司機照片

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當局公布維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)
當局公布維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

維吉尼亞州斯塔福德郡(Stafford County)警方表示，I-95高速公路5月29日重大連環車禍涉案巴士司機48歲董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)已於9日出院，並轉收押拉帕漢諾克地區監獄(Rappahannock Regional Jail)，警方並公布造成5死44傷事故的司機照片。

根據警方說法，董靖生目前面臨五項「過失殺人罪」(involuntary manslaughter)以及1項魯莽駕駛輕罪指控(reckless driving misdemeanor)。檢方指出，事故發生於施工路段附近，當時前方車流減速，涉案客運巴士未能及時煞停，直接追撞前方車陣，進而引發涉及至少7輛車的連鎖碰撞事故，其中包含該輛巴士。

警方已確認死者身分，包括來自麻州格林菲爾德(Greenfield)的45歲男性、44歲女性、13歲女孩及一名7歲男孩的四口之家，另有一名2來自麻州伍斯特市(Worcester)的25歲女性也不幸罹難。

事故共造成約44人送醫，其中3人傷勢危急。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)與維州州警持續調查事故原因。初步調查顯示，事故發生於凌晨約1時，當時施工區前方車流減速，巴士撞上前方車輛後引發連鎖反應。

此外，檢方已要求調取包括美國首都環線高速(I-495)美國軍團大橋(American Legion Bridge)及伍德羅·威爾森大橋(Woodrow Wilson Bridge)等路段的車牌辨識系統影像與監視錄影，以釐清車輛進入事故路段前的行駛情況。

斯塔福德郡地方檢察官辦公室表示，調查人員也將訪談巴士乘客、施工現場工作人員，並全面審查司機背景，包括駕照資格、駕駛紀錄與身心狀況。

針對此事故，美國客運業協會(United Motorcoach Association)表示，涉事公司E&P Travel並非其會員，但強調客運巴士整體仍屬安全交通工具。

該協會指出，依據美國聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)規範，商業巴士駕駛必須接受藥物與酒精檢測，並定期接受車輛安全檢查，同時有駕駛工時限制以避免疲勞駕駛。所有客運巴士亦須配備安全帶，多數新型車輛已搭載電子穩定控制系統(ESC)及進階煞車系統，以降低事故風險。

協會發言人表示：「不應因單一事故降低民眾搭乘巴士的意願，整體而言，巴士的死亡率仍低於小客車等其他交通工具。」

目前，相關司法程序將在10日在斯塔福德郡地方法院與巡迴法院分別進行聽證，案件仍在持續調查中。

維州州警在車禍現場。(維州州警)
維州州警在車禍現場。(維州州警)

美國國家運輸安全委員會(NTSB)調查車禍現場。(NTBS)
美國國家運輸安全委員會(NTSB)調查車禍現場。(NTBS)

精華 FAQ

  • 警方表示，涉案司機董靖生已於9日出院，隨後被送往拉帕漢諾克地區監獄收押，並將於10日在地方法院與巡迴法院分別進行聽證。

  • 董靖生目前面臨五項過失殺人罪與一項魯莽駕駛輕罪指控，檢方認為他在施工路段前未能及時煞停，導致多車連環碰撞。

  • 事故共造成五人死亡、約四十四人送醫，其中三人重傷。NTSB、州警與檢方正調閱監視影像、訪談證人，並審查司機背景。

維州 華裔 維吉尼亞州

上一則

芝最低時薪7/1起調升至17.05元 帶薪假新制啟動

下一則

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

延伸閱讀

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
超速慣犯 維州5死車禍華人司機有多次載客超速前科

超速慣犯 維州5死車禍華人司機有多次載客超速前科
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

熱門新聞

北湖警局公布照片，指出詐騙份子在油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲，導致機台無法完全關閉結帳而盜刷前位加油民眾的信用卡。(北湖警局 )

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

2026-06-02 09:28
海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。(CBP)

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

2026-06-03 09:24
加油站便利商店華裔老闆周智基(中)1日獲判無罪後離席。(美聯社)

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

2026-06-01 22:53
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

2026-06-05 10:58
古德兩年前在麻州德德漢姆高等法院(Dedham Superior Court)就里德(Karen Read)涉嫌謀殺案出庭作證。（美聯社）

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

2026-06-08 09:09
北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

2026-05-28 10:08

超人氣

更多 >
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊