我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊設限、大驅逐…世界盃成為美國移民政策辯論最前線

菲律賓外海強震致建物倒塌及海嘯山崩 至少32死

奪命車門殺 致力單車安全芝官員慘死華人聚居區

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
35歲的歐尼爾生前致力推動自行車騎行安全。(芝加哥運輸局)
35歲的歐尼爾生前致力推動自行車騎行安全。(芝加哥運輸局)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：芝加哥橋港區發生車門殺事故，單車安全規畫師歐尼爾遭輾斃。
  • 重點二：肇事BMW駕駛疑違停、無照且未投保，還曾企圖逃逸遭民眾攔下。
  • 重點三：區長李惠華承諾全面檢視道路安全，研擬實體車道分隔與防撞措施。

芝加哥華人聚居的橋港區(Bridgeport)上周五(5日)發生一起令人心碎且具諷刺意味的致命車禍。一名畢生致力於重新設計道路、改善自行車騎士安全的35歲芝加哥運輸局(CDOT)安全規畫師歐尼爾(Riley O'Neil)，在下班騎自行車行經32街夾賀斯提特街(Halsted St.)該區時遭遇「車門殺」(Dooring)，他先遭彈飛至車道，後遭18輪大卡車壓過而當場慘死輪下。

11區區長李惠華(Nicole Lee)隨即發表沉痛聲明，證實這名優秀的公職人員兼社區居民不幸罹難，並允諾將全面體檢橋港區的道路安全。

這起不幸事件發生於5日下午5時左右的通勤尖峰時段。當時歐尼爾正沿著橋港區賀斯提特3200路段的白線自行車道南向騎行。此時，一名停靠在路邊的白色BMW轎車駕駛突然盲目拉開車門，直接將迎面而來的歐尼爾彈飛。

歐尼爾被拋向混和車道後，隨即遭到後方同向行駛的一輛18輪大卡車(semitruck)後輪迎面輾過。目擊意外的鄰近華人社區路人、曾任緊急救護員的柯蒂斯醫生(Dr. Travis Curtis)立即衝上前實施 CPR 搶救，遺憾的是歐尼爾送醫後仍宣告不治。

更令地方憤怒的是，該名肇事的BMW駕駛在案發後竟然企圖開車逃逸，所幸被現場路過市民以「肉身擋車」的方式當場攔下。警方調查後發現，該駕駛不僅涉嫌非法停車、不安全開啟車門，甚至還是吊銷執照無照駕駛、且未投保上路。

對此悲劇，李惠華表示，全社區都為歐尼爾的驟逝感到心碎，並稱確保街道安全是團隊的首要任務。李惠華指出，歐尼爾生前正協助推動改善橋港區交通的「智慧街道」計畫。

為了防止此類「車門殺」悲劇再度發生，區長李惠華表示，除了已委託運輸局針對該事故路段進行大規模交通流量研究、評估增設實體分隔防護自行車道外，辦公室也正與相關單位加強宣導宣傳。李惠華特別呼籲汽車駕駛人：「行經社區時請務必減速，開車門前務必前後左右查看。

市府也將優先推廣「荷蘭式開車門(Dutch Reach)」，意即當你準備下車時，故意不用左手，而是伸出離車門較遠的右手去拉車門把手，藉此強迫身體自然轉向後方看清來車，這能有效拯救一條人命。

歐尼爾的驟逝再度點燃了芝加哥單車族群對「地上只劃線、毫無實體防護」自行車道的怒火。單車倡議團體「Bike Lane Uprising」創辦人痛批，橋港區賀斯提特街平日有大量大型聯結車通行，是惡名昭彰的「高車禍路廊」，而市府過去圖省事只用油漆畫下單車線「根本保護不了任何人」，才導致保護大眾安全的專家，最終死於自己極力想改善的不安全道路上。

精華 FAQ

  • 歐尼爾下班後沿賀斯提特街自行車道南行時，遭路邊BMW乘客或駕駛突然開門撞飛，落入混合車道後再被後方18輪卡車輾過，最終送醫不治。

  • 警方調查指出，該BMW駕駛除了涉嫌非法停車與不安全開門，還疑似無照駕駛、車輛未投保，案發後甚至試圖駕車逃逸，最後被路過民眾攔住。

  • 區長李惠華表示，市府將對事故路段進行交通流量研究，評估增設實體分隔自行車道，也會加強宣導荷蘭式開車門，提醒駕駛開門前先確認來車。

芝加哥 華人

上一則

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

延伸閱讀

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
芝國殤連假40中槍1死 致命槍案16年最低

芝國殤連假40中槍1死 致命槍案16年最低
台新版高齡換照剛上路…七旬翁去年就換好照 開車失控撞死騎士

台新版高齡換照剛上路…七旬翁去年就換好照 開車失控撞死騎士
阿斯托里亞31街改造 居民抗議單車道計畫

阿斯托里亞31街改造 居民抗議單車道計畫

熱門新聞

加油站便利商店華裔老闆周智基(中)1日獲判無罪後離席。(美聯社)

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

2026-06-01 22:53
北湖警局公布照片，指出詐騙份子在油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲，導致機台無法完全關閉結帳而盜刷前位加油民眾的信用卡。(北湖警局 )

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

2026-06-02 09:28
海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。(CBP)

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

2026-06-03 09:24
北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

2026-05-28 10:08
南卡州哥倫比亞市加油站便利商店61歲華裔老闆周智基(圖)，遭控2023年對一名14歲非洲裔少年背後開槍導致死亡，陪審團1日聽取結辯之後進入審議。(美聯社)

誤以為偷水 南卡華裔店主槍殺14歲少年

2026-06-01 19:46
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

2026-06-05 10:58

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃