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完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

特派員黃惠玲／芝加哥-俄州克利夫蘭電話採訪即時報導
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王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

一名18歲的華裔女孩擁有全A的完美成績，在青年管弦樂團擔任首席，牆上貼滿頂尖大學錄取信，卻因深信自己是家人的巨大負擔，在2021年凌晨孤獨輕生離世。她的姑姑王華穎(Huaying Wang)剛取得俄亥俄州克里夫蘭州立大學(Cleveland State University)教育博士，沉痛描述了這起家族悲劇。

王華穎說，當時家人、學校皆未察覺姪女患有憂鬱症，孩子也從未尋求協助。這起悲劇促使她對此展開研究。在2023年至2025年間，王華穎深入訪談11位在美中國移民父母，探討華人家庭為何刻意迴避心理諮商。

九成家長選擇忽略：文化與期待的隱形枷鎖

王華穎的研究顯示，受訪家庭雖跨越不同階層，但高達九成的家長在第一時間都選擇忽略孩子的心理異常。

做餐館的家長認為拼命賺錢供學費即可，主觀認定「不是家長的問題」；高學歷與高成就的家長則對孩子寄予厚望，普遍認為心理挑戰只是孩子「一時情緒低落，不用怎麼管」。

王華穎指出，這種迴避源於深植華人文化的集體心理：

面子文化與污名化：許多移民家長認為承認孩子心理有問題是丟人的，等同宣告「家庭教育失敗」。受訪家長坦言，壞事寧願藏起來，且「精神病」在華人圈常被當作歧視性侮辱詞彙。

「吃苦當吃補」的誤判：當壓力導致頭疼、食慾不振、掉髮等生理症狀時，家長常當作一般身體不適，甚至嘗試讓孩子「吃中藥緩解」，遺漏了心理崩潰的警訊。

危險信號被貼上「懶惰」標籤：由於缺乏認知，家長常將孩子缺乏動力、精神委靡歸咎於「懶惰、不努力」。例如一名12、13歲的男孩因學業壓力失去精神，遭父母斥責懶惰，最終跳樓自殺(幸而搶救成功)。

此外，頻繁跨國搬遷導致的語言與文化適應危機、校園霸凌引起的劇烈情緒起伏，也常被父母忽視或責怪。

求助鴻溝與現行體制失靈

即便家長意識到問題，現行求助機制也面臨巨大障礙。受語言不通、不了解華人文化等因素影響，經歷情緒困擾的亞裔青少年中，僅有約10%會尋求專業協助，絕大多數因污名化、學業壓力及害怕父母反應而選擇保持沉默。

學校本應是第一線支援，但現行美國校園體制經常失靈。許多輔導老師不懂華人文化，常將華人家庭中正常的文化行為(如因尊重避免眼神接觸、用沉默表達異議)誤判為異常。當整套機制建立在「學生必須直接說出感受」的西方預期上時，會讓許多華裔家庭感到陌生且缺乏安全感。

改革倡議：建立文化橋樑

為了落實支持華裔青少年的心理健康，王華穎提出兩大改革倡議：

資助雙語與雙文化服務：政府應撥款扶持具備雙語與雙文化背景的心理健康服務。學校篩檢工具應能識別華人文化特有的痛苦表達方式，而非全盤套用西方問卷。

編制雙語家庭聯絡員：學校應設立「雙語家庭聯絡員(Family Liaison)」，作為跨越兩種文化的真正橋樑，並與華人信任的社區機構(如中文教會、社區中心)建立合作。

「我的姪女曾因成績和安靜可靠備受讚賞，但她當時真正需要的，是看見她內心的真實狀態。」王華穎呼籲，學校與家庭必須學會更全面地看待年輕人，不僅要看見他們成就了什麼，更要看見他們默默背負了什麼。

王華穎專注研究華裔家庭面臨的子女心理健康議題外，也常到各學校機構分享教育心得與研...
王華穎專注研究華裔家庭面臨的子女心理健康議題外，也常到各學校機構分享教育心得與研究。(王華穎提供)

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