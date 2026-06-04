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強力打擊無證客 印州長簽法案 擴大徹查黑工

特派員黃惠玲／即時報導
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印州州長布勞恩。(美聯社)
印州州長布勞恩。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：印州新法要求地方執法機關全面配合ICE拘留扣押請求。
  • 重點二：法案明文禁止各郡市頒布任何庇護無證移民政策。
  • 重點三：州檢察長獲擴權，可主動調查雇用無證外勞企業。

印第安納州州長布勞恩(Mike Braun)本周於州議會大廈象徵性簽署了一項全新的移民執法法案，展現該州堅決反對「庇護城市」，並全面收緊移民審查的鐵腕立場。其中包括重點打擊雇用無證移民的企業、中介機構。

這項被命名為「公平法案」(The Fairness Act)的強硬法律，實際上已由布勞恩於今年3月簽署通過，其核心宗旨是全面強化印州與聯邦移民執法機關的橫向聯繫與協同作戰。新法明文規定，印州境內的所有地方執法機構與行政單位，未來都必須無條件配合聯邦移民暨海關執法局(ICE)所提出的拘留與扣押請求，並嚴格禁止各郡縣市自行頒布任何保護或縱容非法移民的「庇護政策」，徹底封死無證移民在地方體系下的庇護漏洞。

除了全面清除庇護漏洞之外，這項新法更將矛頭直接對準了當地的就業市場與企業，重點打擊不法雇主。新法規定，任何在明知故犯情況下、執意聘用未獲得美國合法工作授權(無證)外籍勞工的雇主與企業，都將面臨嚴厲的法律制裁與行政處罰。

為了落實這項打擊「黑工」的鐵腕政策，該法案同步大幅擴張了州檢察長的法定職權，賦予檢察長辦公室更高的主導權，使其有權針對全州境內任何涉嫌違反移民聘用規定的企業、工廠或中介機構，展開極具威脅性的主動深入調查。州政府高層官員對此表示，這一系列前所未有的強硬執法措施，其出發點完全是為了改善當地的公共安全，並確保聯邦與地方的移民法律在印第安納州境內能夠獲得高度統一且毫無死角的嚴格執行。

事實上，這項法案在起草與簽署期間便備受各界矚目。今年3月布勞恩首次面臨媒體針對該法的質詢時，曾公開且明確重申政治立場。他說，自己與州政府絕對全力支持、也十分歡迎世界各地的移民透過合法的正當途徑來到美國定居與工作。

然而，面對當前日益嚴峻的邊境與移民危機，布勞恩在聲明中直言，這項法案的誕生，與大家近年在全美各地看到的許多移民犯罪或社會亂象有著直接關係。

布勞恩表示，印州廣大公民的共識與答案都非常清晰，那就是大家對於讓該州退化為一個縱容非法移民的「庇護州」完全沒有任何興趣。

這項備受全美保守派與移民群體高度關注的移民鐵腕新法，目前已確定將於今年7月1日生效，預期將在短時間內對中西部各州的勞動力市場布局、基層農業與非合規移民生態帶來顛覆性的重大衝擊。

精華 FAQ

  • 新法要求州內所有地方執法機關與行政單位，必須無條件配合ICE的拘留與扣押請求，並與聯邦移民執法保持更緊密協作。

  • 法案明文禁止各郡縣市自行制定任何保護或縱容非法移民的庇護政策，等於堵住地方層級讓無證移民獲得保護的空間。

  • 州檢察長辦公室被賦予更高主導權，可主動深入調查全州涉嫌違規聘用無證勞工的企業、工廠與中介機構，並推動法律制裁。

印第安納州 ICE 庇護

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