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受惠州長停徵燃油稅 全美這州平均油價最低

特派員黃惠玲／即時報導
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油價上漲增加民眾生活負擔。(本報檔案照片)
油價上漲增加民眾生活負擔。(本報檔案照片)

印第安納州州長布勞恩(Mike Braun)宣布，該州的「燃油稅假期(Gas Tax Holiday)」將再度延長至7月7日。此舉將使印第安納州家庭能繼續在全美油價最低的環境中，減輕日常開銷負擔。根據美國汽車協會(AAA)最新數據顯示，印第安納州目前的平均油價居全美最低，常規無鉛汽油平均每加侖為3.585元。

這項最新政策代表印第安納州再度延長了7%汽油使用稅(Gasoline Usage Tax)以及州汽油貨物稅(Gasoline Excise Tax)的停徵期限。原本的停徵令原定於6月7日到期。

州長布勞恩在聲明中表示，延長免稅期是政府致力於降低印第安納州家庭生活成本的一環。布勞恩表示：「印州目前擁有全美最便宜的油價，因為我們正動用工具箱中的每一項工具，來為印地安納州民(Hoosier)的家庭省錢。對我而言，讓民眾負擔得起生活開銷是第一要務。」

州府官員指出，在上述兩項燃油稅維持停徵期間，駕駛人每加侖汽油可節省超過0.62元。以6月份為例，若未停徵，汽油使用稅原本每加侖達0.265元，而汽油貨物稅則為每加侖0.36元。

本次免稅期延長是依據印州的「能源緊急法令」來實施。州官方表示，今年4月宣布的能源緊急狀態目前依然有效，該法令允許州長將相關救濟措施延續最長至120天。

回顧此波減稅政策，州長布勞恩最早於4月8日首度宣布停徵汽油使用稅。隨後於5月6日進一步擴大紓困範圍，宣布連同汽油貨物稅一併停徵，讓車主獲取的省下金額直接翻倍以上。隨著本次最新宣告，印州的車主將可確保至少到7月上旬為止，都能繼續享受這項稅收減免福利。

油價 印第安納州

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