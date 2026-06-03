聯邦限飛、美伊戰爭 芝城暑期機票價格已飆漲2成

芝加哥歐海爾機場將迎來史上最忙夏季。(特派員黃惠玲／攝影)

今年夏天準備從芝加哥 歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)出行的旅客，不僅要面對極度擁擠的航廈，更得荷包大失血。儘管航空業在春季遭遇亂象，但歐海爾今年夏季的預計航班總數仍將超越去年，再創歷史新高；在強勁的出遊需求與國際局勢夾擊下，今年暑期機票 價格與去年同期相比，已飆漲超過兩成。

航空業界專家指出，受美伊戰爭影響，全球航空燃油價格居高不下，直接轉嫁在消費者身上，導致機票價格與行李托運費水漲船高。根據勞工統計局數據，今年4月的機票價格同比已飆升了20%以上。

為了防止大塞機，美國聯邦航空管理局(FAA)祭出鐵腕，下令限制歐海爾機場的每日起降航班總數上限為2708班，該限令將持續至10月24日。相較之下，去年夏天該機場的每日營運峰值僅約2680班。芝加哥航管局(CDA)發言人巴格尼斯(Kevin Bargnes)指出，在今年7月的夏季高峰期，歐海爾每日的離境航班仍將比去年同期多出近100班。

歐海爾夏季航班激增，主因是聯航(United Airlines)與美航(American Airlines)兩大巨頭的「登機門爭奪戰」。由於歐海爾的登機門是依據航空公司前一年的飛行量來分配，兩家公司在限飛令下達前便瘋狂加派班次。

在FAA介入後，聯航宣布每天將從原訂夏季班表中削減約130個離境航班。美航則每天僅需削減約20個原訂航班。為了確保波士頓、費城與拉斯維加斯等前25大市場的芝加哥旅客權益，美航僅調整了部分每天有固定多班次的現有小城市航班，並將原訂6月啟航的10條中西部小城市航線(如密西根州卡拉馬祖、威斯康辛州沃索等)延後至10月底聯邦限令結束後才開航。

今夏旅客的低價選擇也因航空業大洗牌而減少。廉價航空「精神航空」(Spirit Airlines)驟然倒閉，導致歐海爾機場在5月初裁員超過350名機組人員。為填補空缺，捷藍航空(JetBlue)宣布將於7月9日起開通每天兩班往返佛州勞德代爾堡的低價航線。

此外，「西南航空」(Southwest Airlines)本周也將全面撤出歐海爾機場，將運力集中於芝加哥中途機場(Midway Airport)。

目前歐海爾機場正處於擴建大動工階段，預計增設 19 個新登機門。德保羅大學交通專家施維特曼(Joseph Schwieterman)提醒，旅客目前已開始感受到登機門減少和滑行時間增加的衝擊。芝加哥航空局呼籲民眾，夏季尖峰出行務必提早出門，預留更多登機時間。