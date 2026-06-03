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內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

特派員黃惠玲／即時報導
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緝鈔犬「維托」(Vito)(CBP)
緝鈔犬「維托」(Vito)(CBP)

華盛頓杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)近期接連發生兩起現鈔偷運事件。兩組準備離境的旅客因採取「極端且不尋常」的手段蓄意隱匿資產，遭到美國海關及邊境保護局(CBP)官員攔截，總計達9萬9443元的現金全數遭到沒收。執法當局指出，攜帶巨額現金出境在美國完全合法且不課稅，旅客受罰純粹因為沒有「誠實申報」。

第一起事件發生於5月23日。CBP官員會同服役即將滿2年的緝鈔犬「維托」(Vito)，在杜勒斯機場登機門前，攔截了一名準備帶著全家搭機前往比利時布魯塞爾的美籍男子。

據CBP的聲明指出，該男子起初宣稱自己與妻子各攜帶了7000元。在官員詳細解釋了聯邦財政部的申報規定後，這家人將總額改口為2萬元，最終官方在貨幣申報表寫下2萬2500元。

然而，緝鈔犬與官員隨後在隨身小皮包內搜出未申報的現金；更誇張的是，當官員對該男子進行搜身時，赫然發現他竟然「同時穿了兩條長褲」，並在第二條內層長褲的口袋裡，當場搜出隱匿的1450元。海關最終清點的實際總額為4萬6520元。

隔天(5月24日)，海關官員在另個預計飛往布魯塞爾的航班，又攔截一對母女檔旅客(母親來自喀麥隆，女兒為美國公民)。

這對母女在聽完海關解釋規定後，先是聲稱攜帶了1萬5000元，隨後由美籍女兒在申報表上填寫了2萬2361元。但在接下來的行李與隨身物品深度檢查中，海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。經重新清點，最終闖關現鈔高達5萬2923元。

上述兩起案件的現鈔均遭全數沒收。這兩組旅客隨後當場釋放，並未面臨刑事起訴，但由於偵訊與清點程序，行程雙雙延誤。

CBP華府國境港口局長Christine Waugh表示，「這兩起沒收案中，旅客在出境檢查時，都採取了『沒必要』的極端手段來向海關隱瞞貨幣。」她特別澄清，美國的貨幣申報法絕對不是為了阻止旅客攜帶自己的財產出國。「申報法不限制人們攜帶多少外匯出境，這些錢也完全不會被課稅。法律的核心目的，是為了識別可能與非法活動相關的大宗現金走私企圖。」

根據聯邦法律規定，旅客攜帶任何超過1萬元的現金、支票或等值外幣出入境，都必須向美國財政部如實申報。CBP說，這兩組旅客並未涉及任何洗錢或犯罪背景，如果他們一開始就如實申報全額，可保留所有現金並順利繼續旅程。

杜勒斯機場今年已屢次偵破類似案件。今年4月，官員從四名旅客手中沒收了超過16.3萬元的未申報貨幣；1月份也從另外四人手中沒收了超過11.9萬元。根據美國邊境巡邏隊與CBP實地行動辦公室的最新統計數據，全美海關官員在執法期間，平均每天攔截沒收的未申報或非法現金超過18.2萬元。

CBP從旅客身上發現大筆未申報現金。(CBP)
CBP從旅客身上發現大筆未申報現金。(CBP)

海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。(CBP)
海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。(CBP)

CBP在杜勒斯國際機場查獲近10萬未申報現金。(CBP)
CBP在杜勒斯國際機場查獲近10萬未申報現金。(CBP)

邊境 華府 CBP

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