超速慣犯 維州5死車禍華人司機有多次載客超速前科

美國國家運輸安全委員會(NTSB)正在調查維州巴士大車禍事故。(NTSB)

5月29日發生在維吉尼亞州 斯塔福德郡(Stafford County)95號州際公路的重大車禍，斯塔福德郡巡迴法院大陪審團已於6月1日做出裁決，對現年48歲、來自紐約史泰登島(Staten Island)的肇事華人 巴士司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)提起起訴，罪名包括五項非預謀過失致死罪(Involuntary Manslaughter)，為此大車禍中不幸喪生的五名死者每人各計一項罪名。此外，大陪審團當天也起訴了他一項危險駕駛罪(Reckless Driving)。

調查人員指出，當時巴士正在接近公路上的施工區域，但因「車速過快」未能及時隨著前方車流減速，進而釀成這起導致5人死亡、數十人受傷的慘劇。

隨著調查深入，董靖生過往的危險駕駛歷史也接連曝光。除了原定於6月2日上午因今年3月9日在馬里蘭州安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)因嚴重超速(在限速50哩的路段開到72哩)而須出庭應訊外，維州 的法庭紀錄顯示，他此前在維州也曾因超速被罰。

紀錄顯示，2024年11月，董在里奇蒙以南的科洛尼爾海茨(Colonial Heights)路段，因在限速55哩的區域開到時速73哩而被開罰單，當時他支付了219元的罰金與訴訟費用。

維州州警已於1日下午在醫院對董靖生執行逮捕，法官隨後下令將其收押且不得保釋。董目前因車禍中所受的傷仍在醫院留院觀察與休養。

一旦其傷癒出院，他將立即被移送至拉帕漢諾克區域看守所(Rappahannock Regional Jail)關押，並等待在斯塔福德郡地方法院(Stafford General District Court)及斯塔福德郡巡迴法院(Stafford Circuit Court)的首次應訊。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)發言人1日表示，調查人員目前正在對涉案車輛殘骸進行採證記錄，並持續收集車禍發生前的路況資訊。NTSB預計將在事故發生後30天內發布一份初步調查報告。

NTSB官員指出，調查焦點將集中在幾大核心關鍵：駕駛員的當下行為與過往駕駛紀錄、公路與施工區域的設計、涉案車輛的機件狀況、汽車客運公司的營運規章，以及司機是否存在疲勞駕駛、睡眠歷史或藥物/酒精濫用之嫌。

此外，調查小組正公開向社會大眾徵集任何可能目擊車禍當下、或車禍發生前片刻的關鍵錄影畫面與證人證詞。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)亦表示，聯邦運輸部目前正在全面審查該名司機在紐約州的駕駛執照紀錄、受訓證明以及過往的個人歷史。