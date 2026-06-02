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狂騙46人得手10萬 維州亞裔女冒充房東房詐租客落網

特派員黃惠玲／即時報導
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45歲的越裔女子金柏莉·武涉嫌詐騙46名租客，約騙取10萬租金。(勞登郡警長辦公...
45歲的越裔女子金柏莉·武涉嫌詐騙46名租客，約騙取10萬租金。(勞登郡警長辦公室)

維吉尼亞州勞登郡(Loudoun County)近日爆出一起重大租房詐騙案。一名45歲的越南裔女子金柏莉·武(Kimberly Vu，音譯)涉嫌冒充房地產經紀人，在網路上虛報房屋、聯排別墅及房間出租訊息，藉此瘋狂詐騙多名急尋落腳處的租客。目前警方已將其逮捕並提起刑事起訴，累計受害者高達46人，涉案金額超過10萬元。

受害者之一的阿爾拉沙德(Luqman Al-Rashad)表示，他原本以為自己在勞登郡為家人找到了完美的出租物件，那是一棟位於優質社區、空間寬敞的漂亮住宅地下室。他在實地看屋後不疑有他，當場支付了定金，並在一周後匯出了一個月的房租3100元。

然而，隨著搬入日期臨近，金柏莉·武卻開始找各種不合理的藉口推託。阿爾拉沙德表示：「我傳簡訊問她何時能拿鑰匙，她卻說『我現在把房子轉租給了Airbnb的房客，需要一點時間。』後來又試圖敷衍我，說有另一間公寓可以租。我果斷拒絕，堅持只要網路上簽約的那一間。」當阿爾拉沙德驚覺不對勁並傳簡訊要求退款時，對方竟然反過來指責他，聲稱「這是最後一刻的非緊急取消，我要問問合夥人能不能退款」，試圖將責任推給受害者。

勞登郡警長辦公室隨後依法逮捕了這名45歲的嫌犯金柏莉·武，並指控其涉嫌以虛假藉口騙取錢財罪。法庭文件最初顯示本案有26名受害者，但警長查普曼(Mike Chapman)證實，自嫌犯落網並遭起訴以來，又有20名潛在受害者主動現身通報，使受害者總數激增至46人。

查普曼警長指出：「嫌犯在這場騙局中可能已經累積了超過10萬元的不法所得。從刑事角度來看，我們會盡全力凍結她的財務狀況，但我無法保證她還剩多少錢、以及這些受害者是否能拿回血汗錢。」阿爾拉沙德也痛苦表示，對許多家庭而言，第一個月的房租加定金是一筆龐大負擔，這場詐騙導致他和家人無家可歸整整三周，只能寄人籬下，承受了巨大的精神壓力。

警方提醒大眾，在尋找租屋處時應提高警覺。在看房時，務必設法核實對方的身分是否為合法的房地產經紀人或物業經理；在簽署任何文件或匯款前，最好與律師或專業物業管理人員進行確認，以確保租賃的合法性。

越南 租客 維吉尼亞州

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