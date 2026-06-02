全美首創 麻州羅根機場遠距TSA安檢站啟動了

波士頓羅根機場遠距TSA安檢站已經啟動。(麻州港務局)

掌管航空、海港以及巴士接駁的麻州 港務局(Massachusetts Port Authority，簡稱Massport)宣布，全美首創的遠距搭機安檢新服務即日起展開，特定旅客在前往波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)時，可以選擇在距離機場約25哩外的外哨站，提前完成美國運輸安全管理局(TSA)的行李與人身安檢。

這項創新計畫的遠端安檢航廈設於麻州的佛明罕(Framingham)，目前試辦階段僅限於搭乘達美航空 (Delta Air Lines)與捷藍航空(JetBlue)上午出發班機的旅客使用。

根據麻州港務局公布的作業流程，旅客只需在出發前前往港務局官網的「羅根機場遠端航廈」專區，點選「購買車票」並輸入其航班資訊。旅客在佛明罕的遠端航廈完成全套TSA安檢後，將直接登上受嚴密保安監控的專用接駁巴士。

接駁巴士預計於航班起飛前約45分鐘出發，車程約25哩。抵達羅根機場後，巴士會直接將旅客送往航廈的「管制安全區」(即已通過安檢的候機區)，旅客下車後即可直接步行至登機門，完全跳過機場航廈內漫長的安檢排隊人龍。這項單程接駁服務的票價為9元，回程旅客亦可透過同一網站預訂從機場返回佛明罕的巴士票。

麻州港務局執行長戴維(Rich Davey)表示：「這項遠端航廈試辦計畫，是港務局重塑旅遊體驗願景的一部分，旨在讓旅客的旅程更無縫、更具連結性且更有效率。想像一下，當你抵達機場時已經辦妥報到並通過安檢，下車地點距離登機門只有幾步之遙，這正是我們努力為每位旅客實現的無壓力出行體驗。」

麻州州長希利(Maura Healey)也對這項政策給予高度肯定，指出全新的遠端安檢據點將能為旅客和通勤族帶來「更短的等待時間、更少的焦慮，並有效緩解前往機場的交通壅塞」。