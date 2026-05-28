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異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

特派員黃惠玲／即時報導
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北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High...
北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

面對近年美國就業市場降溫與人工智慧(AI)快速衝擊，愈來愈多大學畢業生發現，找到理想全職工作比以往更困難。不過，仍有少數大學逆勢維持九成以上的畢業生就業或升學率，其成功模式引發關注。

根據美國大學與雇主協會(NACE)統計，近年大學畢業生全職就業率約落在五成多。教育科技公司Cengage則指出，2024年僅41%畢業生找到與所學相關的全職工作，2025年更降至30%。

然而，部分學校仍維持極高就業表現。例如位於北卡羅來納州的高點大學(High Point University)，2024年畢業生六個月內就業或升學率高達99.2%，2025年也預估超過99%。

校長Nido Qubein指出，高就業率並非偶然，而是長期投入的成果。學校核心理念是培養「生活技能(life skills)」，包括領導力、解決問題、情緒管理、抗壓性、團隊合作與成長思維。

Qubein每周教授大一新生必修課「Real World 101」，透過實作活動培養學生職場能力。學校亦透過企業高管演講、校友網絡與實習保證制度強化職場接軌，確保學生畢業前累積實戰經驗。

另一所就業率亮眼的大學是位於新澤西州的史帝文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)。該校2024年畢業生就業率達96.8%，2025年為93.4%，部分科技與商業科系起薪介於7萬7000至9萬7400元。

校方聚焦「科技導向」策略，早在2017年便成立AI研究機構，並於2024年全面更新課程，要求學生學習AI、數據分析、量子運算、生技與永續科技等新興領域，同時強化領導力、寫作與創業能力。

位於麻州的巴伯森學院(Babson College)以97.8%就業率聞名，2025年畢業生平均起薪超過7.7萬元，高於全美平均約13%。該校重視創業領導力與全球視野，91%學生擁有實習經驗，並提早導入AI應用與模擬面試訓練。

紐約州山區小型學校「保羅史密斯學院」(Paul Smith's College)近年就業率甚至高達97%至100%。該校專長包括林業、野生動物、戶外休閒、餐旅與災害應變等領域，被視為屬「AI較難取代」的實作型職業。

專家指出，面對AI與經濟變局，能提供產業接軌、實作經驗與跨領域技能的大學，將更有機會協助學生在競爭激烈的職場中脫穎而出。

新澤西州 升學 北卡羅來納州

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