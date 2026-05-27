我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

美伊協議恢復荷莫茲海峽航運 並解除海上封鎖

芝白襪隊Taiwan Day 熱情展現台灣球場應援文化

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)
中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」26日受邀登上美國職棒大聯盟(MLB)芝加哥白襪隊主場Guaranteed Rate Field，參與第二屆「芝加哥台灣日(CHICAGO TAIWAN DAY)」活動。當天現場湧入數以百計的球迷與在地台灣僑胞，大家紛紛穿上特別訂製的白襪隊「Taiwan」專屬限量球衣應援，在異鄉共同感受來自家鄉的棒球熱力，場面壯觀且溫馨。

這場成功凝聚海外台灣人向心力的文化盛事，由台灣基金會(Team Taiwan Foundation)攜手芝加哥台灣同鄉會、台灣人公共事務會伊利諾州分會(FAPA-IL)等近20個在地僑社與組織聯合主辦。活動幕後重要推手包括邱垂洸、黃聖家等人，為台美文化交流積極奔走。

全程參與台灣日活動的駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰，特別對主辦單位的辛勞表達高度肯定，並盛讚台灣日活動成功將台灣的精神與韌性展現給美國主流社會。

作為「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡迴的首站，UniGirls在球場一壘靠近本壘板前演出，讓現場上萬名觀眾能近距離感受台式應援的魅力。女孩們在賽前帶來長達5分鐘的統一獅經典組曲，歡快熱情的歌舞，將全場氣氛帶向最高潮。

白襪隊球團賽前球場特別開放球迷踏上紅土繞場體驗，不少當地球迷與僑胞紛紛拍下場邊UniGirls的亮麗身影；副隊長Joy與成員侯芳更代表受邀參與球場的Live Camera環節，與現場主持人一同登上球場中央大螢幕，為球賽揭開序幕，隨後女孩們並舉辦見面會與球迷近距離合影留念。

結束芝加哥的首站演出後，UniGirls接下來將持續展開巡迴行程，預計於5月29日接力前往休士頓太空人隊主場(Daikin Park)的台灣日活動演出，持續透過熱情的台式應援與舞蹈，讓更多國際球迷看見台灣棒球文化的獨特特色。

芝加哥僑教中心主任雷棋(右)與僑務志工王福堂也熱情參與活動。(特派員黃惠玲／攝影...
芝加哥僑教中心主任雷棋(右)與僑務志工王福堂也熱情參與活動。(特派員黃惠玲／攝影)

參與「台灣日」的球迷們穿上印有Taiwan字樣的球衣。(特派員黃惠玲／攝影)
參與「台灣日」的球迷們穿上印有Taiwan字樣的球衣。(特派員黃惠玲／攝影)

白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)
白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)

類延峰(前左三)與數以百計穿上專屬台灣日球衣的球迷。(特派員黃惠玲／攝影)
類延峰(前左三)與數以百計穿上專屬台灣日球衣的球迷。(特派員黃惠玲／攝影)

啦啦隊成員。(特派員黃惠玲／攝影)
啦啦隊成員。(特派員黃惠玲／攝影)

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)
中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)

白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)
白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(前)與啦啦隊成員們。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰(前)與啦啦隊成員們。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(左一)、主辦人之一邱垂洸(右二)全程參與。(特派員黃惠...
駐芝台北經文處處長類延峰(左一)、主辦人之一邱垂洸(右二)全程參與。(特派員黃惠玲／攝影)

MLB 芝加哥 伊利諾州

上一則

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

下一則

印州強化執法 平均每天抓逾3名無證客卡車司機

延伸閱讀

台灣商會50周年 7月26日「大都會台灣日」號召球迷齊聚花旗球場

台灣商會50周年 7月26日「大都會台灣日」號召球迷齊聚花旗球場
MLB擁抱Tarps Off 脫衣應援爆紅

MLB擁抱Tarps Off 脫衣應援爆紅

台灣食品團拓展中西部商機 芝加哥台美商會熱情接待

台灣食品團拓展中西部商機 芝加哥台美商會熱情接待
亞城台灣傳統周 當代樂坊展現文化魅力

亞城台灣傳統周 當代樂坊展現文化魅力

熱門新聞

移民局公布新備忘錄，將對申請境內轉換綠卡者加強審查。(路透)

移民局新政 持留學、觀光簽證在美境內轉綠卡面臨嚴審

2026-05-22 15:11
維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport，IAD)旅客眾多。(美聯社)

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

2026-05-21 08:14
在社區學院就讀的史波西托將成為第一位代表美國前往中國參加9月世界焊接競賽的女性參賽者。(美聯社)

密州21歲女學生從小愛焊接 代表美國角逐世界技能大賽

2026-05-19 21:31
暖氣定期維修是許多家庭的必要服務之一，但有不肖業者藉此詐騙消費者。(pexels)

假五星評論釣客 芝維修公司行騙全美 受害逾10萬人

2026-05-20 09:04
超市、大賣場的自助結帳台，最常成為犯罪者安裝讀卡器竊走信用卡資料的工具。(特派員黃惠玲／攝影)

賓州沃爾瑪結帳台遭裝讀卡器 竊走近4萬元

2026-05-21 15:12
示意圖。（路透）

無懼最大缺點…新州百年屋加價5成賣出 120萬成交

2026-05-22 18:30

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單
曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青