芝白襪隊Taiwan Day 熱情展現台灣球場應援文化

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」26日受邀登上美國職棒大聯盟(MLB )芝加哥 白襪隊主場Guaranteed Rate Field，參與第二屆「芝加哥台灣日(CHICAGO TAIWAN DAY)」活動。當天現場湧入數以百計的球迷與在地台灣僑胞，大家紛紛穿上特別訂製的白襪隊「Taiwan」專屬限量球衣應援，在異鄉共同感受來自家鄉的棒球熱力，場面壯觀且溫馨。

這場成功凝聚海外台灣人向心力的文化盛事，由台灣基金會(Team Taiwan Foundation)攜手芝加哥台灣同鄉會、台灣人公共事務會伊利諾州 分會(FAPA-IL)等近20個在地僑社與組織聯合主辦。活動幕後重要推手包括邱垂洸、黃聖家等人，為台美文化交流積極奔走。

全程參與台灣日活動的駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰，特別對主辦單位的辛勞表達高度肯定，並盛讚台灣日活動成功將台灣的精神與韌性展現給美國主流社會。

作為「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡迴的首站，UniGirls在球場一壘靠近本壘板前演出，讓現場上萬名觀眾能近距離感受台式應援的魅力。女孩們在賽前帶來長達5分鐘的統一獅經典組曲，歡快熱情的歌舞，將全場氣氛帶向最高潮。

白襪隊球團賽前球場特別開放球迷踏上紅土繞場體驗，不少當地球迷與僑胞紛紛拍下場邊UniGirls的亮麗身影；副隊長Joy與成員侯芳更代表受邀參與球場的Live Camera環節，與現場主持人一同登上球場中央大螢幕，為球賽揭開序幕，隨後女孩們並舉辦見面會與球迷近距離合影留念。

結束芝加哥的首站演出後，UniGirls接下來將持續展開巡迴行程，預計於5月29日接力前往休士頓太空人隊主場(Daikin Park)的台灣日活動演出，持續透過熱情的台式應援與舞蹈，讓更多國際球迷看見台灣棒球文化的獨特特色。

芝加哥僑教中心主任雷棋(右)與僑務志工王福堂也熱情參與活動。(特派員黃惠玲／攝影)

參與「台灣日」的球迷們穿上印有Taiwan字樣的球衣。(特派員黃惠玲／攝影)

白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)

類延峰(前左三)與數以百計穿上專屬台灣日球衣的球迷。(特派員黃惠玲／攝影)

啦啦隊成員。(特派員黃惠玲／攝影)

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)

白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(前)與啦啦隊成員們。(特派員黃惠玲／攝影)