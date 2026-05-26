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戶外用餐遇死劫 南卡女子遭強風吹飛遮陽傘打死

特派員黃惠玲／即時報導
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許多餐廳都會在戶外座位放置遮陽傘(示意圖)。(pexels)
許多餐廳都會在戶外座位放置遮陽傘(示意圖)。(pexels)

國殤連假期間，南卡羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州一間湖畔餐廳驚傳一起罕見的致命意外。一名女子在餐廳戶外用餐時，不幸遭到強風吹飛的庭院遮陽傘擊中頭部、頸部，雖僅緊急送醫仍傷重不治。

根據南卡羅來納州克拉倫登郡(Clarendon County)法醫辦公室發布的聲明，這起悲劇發生於上周六(23日)晚間，地點位於薩默頓(Summerton)瑪麗恩湖(Lake Marion)畔的一間餐廳。

事發當時，該名女子正與丈夫在餐廳的戶外露台區用餐。「突然一陣強風襲來，將一張桌子上的遮陽傘連根吹飛，」法醫辦公室指出，被吹落的遮陽傘直接擊中了該名女子的頭部與頸部。

第一線救援人員趕抵現場時，發現該名女子已失去意識，頭部與頸部有嚴重撕裂傷，當場被宣告死亡。

當局證實，死者是一名來自南卡羅來納州修格(Huger)地區的女性。目前當局已安排於本周三(27日)在查爾斯頓的南卡羅來納醫學大學(MUSC)進行屍檢，以釐清確切死因。法醫辦公室表示，這起不幸事件目前被列為意外事故進行調查。

涉事餐廳「Driftwood Grill Home of the Lazy Gator」隨後證實了這起慘劇，並表示這是在瑪麗恩湖一場「突如其來的惡劣天氣事件」中發生的。

餐廳於24日在社群媒體上發表聲明表示：「這起事件深深影響了我們社區的許多人，包括現場顧客、員工、第一線救援人員以及所有相關人員。出於對家屬及受影響者的尊重，我們請求大家在這個極其艱難的時刻，持續給予祈禱、同理心並保留隱私。」

餐廳方面也透露，25日已與當局、牧師及其他相關人員舉行了心理支持座談會，協助受到這起「悲劇性」事件衝擊的人員。餐廳在聲明中寫道：「這件事影響了非常多人，我們由衷感謝整個地區持續給予的支持、祈禱、理解與鼓勵。」

南卡羅來納州 南卡

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