慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東

芝市中心有許多公寓大樓出租。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市中心一名物業東主揭露，一名租客 利用法律程序的延宕與非繳費手段，在近一年的時間內令其損失超過四萬元。該房東希望透過自身慘痛經歷，提醒其他屋主警惕這類「職業騙子」的收租陷阱。

該房東描述，這名租客在搬入後不久便停止支付租金 ，並利用所有可行的法律途徑強行滯留。透過不斷申請延期聽證與法律訴訟，原本應是單純的驅逐程序被拉長至近一年。

在此期間，房東仍須負擔高額的房屋抵押貸款、物業管理費及律師費。當該女子最終清空單位時，累計的欠租與相關支出已突破四萬元。此外，房屋收回後，房東還必須花費數月時間進行修繕，以處理屋內留下的毀損。

房東指出，該租客顯然對芝加哥的住房法規極為熟悉。她利用法院排程的延誤、持續申請延期或上訴等手段，讓驅逐進度慢如牛步，租金缺口則隨之擴大。房東表示，這純熟的手法顯示該租客在其他大樓早有類似的「實戰經驗」。

根據庫克郡(Cook County)的驅逐數據顯示，一旦租客積極參與聽證會，相關案件往往需要6到12個月才能解決。此案例正符合該平均數據，將原本應明快處理的程序變成了沈重的財務負擔。

該房東決定公開此事，是為了幫助同行避免陷入同樣的圈套。他說，房東往往低估了案件進入法院後成本累積的速度。芝加哥房地產專業人士長期以來也一直警告，職業欠租者常鎖定經驗較淺或規模較小的房東下手。

相關行業人士也提出房東自保關鍵重點：嚴格篩選： 在簽署租約前，必須對申請人進行徹底的背景審查。即時存證： 一旦發生欠款，應立即記錄所有溝通內容與未繳費紀錄。及早諮詢： 發現問題徵兆時，應立即諮詢律師，切勿拖延觀望。財務預算： 經營出租物業時，應預留潛在的法律訴訟費與空置期成本。

雖然該房東已收回物業，但造成的財務打擊依然巨大。他呼籲業主應提高警覺，並在情況惡化前果斷採取行動，以保護自身投資。