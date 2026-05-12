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曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒

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曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒

特派員黃惠玲／即時報導
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5月11日，西班牙加那利群島的特內里費南部機場(Tenerife Sur air...
5月11日，西班牙加那利群島的特內里費南部機場(Tenerife Sur airport)，一名乘客正準備登上飛往荷蘭的班機。該班機負責載運曾受漢他病毒疫情影響的「宏迪斯號」(MV Hondius)郵輪旅客。(路透)

馬里蘭州衛生官員目前正密切監測兩名可能於國際旅行期間接觸漢他病毒(Hantavirus)的州民。據悉，此潛在暴露風險與一架班機有關，該航班上載有一名曾搭乘爆發漢他病毒疫情郵輪的旅客。

馬里蘭州衛生廳(MDH)表示，這兩名居民並非郵輪乘客，目前的監測僅是出於「極度謹慎」的預防措施。專家指出，漢他病毒的潛伏期介於4至42天，因此官員必須對潛在接觸者進行持續追蹤。根據州政府及聯邦衛生官員的說法，無症狀感染者並不具備傳染性，目前公眾面臨的感染風險依然極低。

約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院(Johns Hopkins University's Bloomberg School of Public Health)科學家德賓克(Kari Debbink)博士接受馬州當地媒體 WTOP採訪時表示，近期報告中鑑定出的病毒株為「安地斯病毒」(Andes virus)。

德賓克博士指出，安地斯病毒是目前已知唯一能「人傳人」的漢他病毒株。儘管如此，馬里蘭州衛生廳指出，這種傳播方式極為罕見，通常需要與感染者或其體液進行長期且密切的接觸。

截至目前，與該郵輪爆發相關的漢他病毒確診或疑似病例至少有10例，其中包括三例死亡個案。衛生官員正在進行嚴密的接觸者追蹤，返家的乘客正由各州衛生單位實施監測，其中包括一名居住在維吉尼亞州的美國籍乘客。

馬里蘭州自2019年以來便未曾出現漢他病毒病例，且過去從未出現過安地斯病毒株。在美國，大多數漢他病毒病例通常與接觸齧齒類動物(如老鼠)有關，而安地斯病毒則主要流行於南美洲。

德賓克博士呼籲民眾無需恐慌，她表示：「這種病毒在人與人之間的傳播效率並不高，不像新冠肺炎(COVID-19)或流感那樣容易擴散。只要病例沒有出現在世界衛生組織(WHO)追蹤名單之外，情況就仍受控。」

衛生官員提醒，若近期曾參與國際旅行，並出現發燒、疲勞、呼吸短促等症狀，應立即聯繫醫療機構。

馬州衛生廳表示，將持續與美國疾病管制與預防中心(CDC)及國際合作夥伴保持協調，監控疫情發展。

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