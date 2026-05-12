曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒

5月11日，西班牙加那利群島的特內里費南部機場(Tenerife Sur airport)，一名乘客正準備登上飛往荷蘭的班機。該班機負責載運曾受漢他病毒疫情影響的「宏迪斯號」(MV Hondius)郵輪旅客。(路透)

馬里蘭州 衛生官員目前正密切監測兩名可能於國際旅行期間接觸漢他病毒(Hantavirus)的州民。據悉，此潛在暴露風險與一架班機有關，該航班上載有一名曾搭乘爆發漢他病毒疫情 郵輪的旅客。

馬里蘭州衛生廳(MDH)表示，這兩名居民並非郵輪乘客，目前的監測僅是出於「極度謹慎」的預防措施。專家指出，漢他病毒的潛伏期介於4至42天，因此官員必須對潛在接觸者進行持續追蹤。根據州政府及聯邦衛生官員的說法，無症狀感染者並不具備傳染性，目前公眾面臨的感染風險依然極低。

約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院(Johns Hopkins University's Bloomberg School of Public Health)科學家德賓克(Kari Debbink)博士接受馬州 當地媒體 WTOP採訪時表示，近期報告中鑑定出的病毒株為「安地斯病毒」(Andes virus)。

德賓克博士指出，安地斯病毒是目前已知唯一能「人傳人」的漢他病毒株。儘管如此，馬里蘭州衛生廳指出，這種傳播方式極為罕見，通常需要與感染者或其體液進行長期且密切的接觸。

截至目前，與該郵輪爆發相關的漢他病毒確診或疑似病例至少有10例，其中包括三例死亡個案。衛生官員正在進行嚴密的接觸者追蹤，返家的乘客正由各州衛生單位實施監測，其中包括一名居住在維吉尼亞州的美國籍乘客。

馬里蘭州自2019年以來便未曾出現漢他病毒病例，且過去從未出現過安地斯病毒株。在美國，大多數漢他病毒病例通常與接觸齧齒類動物(如老鼠)有關，而安地斯病毒則主要流行於南美洲。

德賓克博士呼籲民眾無需恐慌，她表示：「這種病毒在人與人之間的傳播效率並不高，不像新冠肺炎(COVID-19)或流感那樣容易擴散。只要病例沒有出現在世界衛生組織(WHO)追蹤名單之外，情況就仍受控。」

衛生官員提醒，若近期曾參與國際旅行，並出現發燒、疲勞、呼吸短促等症狀，應立即聯繫醫療機構。

馬州衛生廳表示，將持續與美國疾病管制與預防中心(CDC)及國際合作夥伴保持協調，監控疫情發展。