模範少數代價 隱忍與絕望為華裔長者失智隱形殺手

羅格斯大學(Rutgers University)華裔助理教授陳顯昀。(羅格斯大學醫學院官網)

羅格斯大學(Rutgers University)日前發表一項針對美國華裔 族群的重大醫學研究。該校華裔助理教授陳顯昀(Michelle Chen)博士領軍的研究團隊發現，「壓力內化」(Stress Internalization)，尤其是內心的絕望感，會顯著加速高齡華裔的記憶力衰退。

這項研究的重要性在於，它揭示了心理韌性與文化壓抑對大腦老化的直接影響，研究成果已刊登於權威學術期刊「阿茲海默症預防期刊」(Journal of Prevention of Alzheimer's Disease)。

研究團隊分析了全美最大規模華裔長者調查「松柏健康研究」(PINE study)中，1528名60歲以上 華裔長者長達六年的縱向追蹤數據。研究指出，與一般大眾認知的外部因素不同，對華裔長者而言，認知退化的核心威脅來自於心理狀態，包括特定打擊記憶力：壓力內化對大腦的負面影響集中在「記憶力」，而對計畫或執行能力的影響則較不顯著。

三大危險指標：研究定義「壓力內化」包含高度自覺壓力、強烈的絕望感以及較低的責任心。其中，「絕望感」被證實是預測記憶力衰退最強而有力的因子。

外部因素難以抵消：令人意外的是，傳統認為能保護大腦的「社區凝聚力」或「社交參與」，在數據中未能有效抵銷「壓力內化」帶來的記憶損害。

身為神經心理學專家，陳顯昀指出，華裔社群普遍存在的「情緒隱忍」文化，在老化過程中扮演了負面角色。其中隱性壓力方面，在「模範少數」的社會期待下，華裔長者往往認為尋求心理協助是軟弱的表現，傾向於將負面情緒藏在心中，進而演變成深層的絕望感。

其次就是資源斷層，目前全美缺乏具備「文化敏感性」的心理健康資源，導致華裔長者在面對衰老壓力時，往往處於孤立無援的狀態。

陳顯昀表示，這項發現雖然令人憂心，但也帶來了希望，因為壓力與情緒是「可調整」的因素。透過開發具備文化理解力的心理干預措施，幫助長者排解絕望感，能有效延緩大腦功能的退化。

陳顯昀現為羅格斯大學羅伯特·伍德·約翰遜醫學院(Robert Wood Johnson Medical School)神經內科助理教授。其學術專長為神經心理學博士，專精於認知功能評估、阿茲海默症與多發性硬化症研究。

她長期致力於消除亞裔群體在醫療資源上的不平等，透過科學數據為華裔長者爭取更具文化包容性的心理健康支持，是連結臨床醫學與華人社區的重要學術橋樑。