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補助LGBTQ移民每人500元 波城市長吳弭辦公室急否認

特派員黃惠玲／即時報導
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波士頓市長吳弭。(吳弭官方臉書)
波士頓市長吳弭。(吳弭官方臉書)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)辦公室近日否認外界指稱市府補助LGBTQ移民最高500元「健康福利」的說法。此前，一個地方倡議團體宣傳相關福利後又調整說法，引發輿論質疑。

該團體透過「Belonging Matters」計畫，最初在申請資料中表示，將提供瑜伽、藝術等休閒服務，並依個案發放250至500元不等的「健康補助」。然而，隨著爭議升溫，該組織隨後改口，稱實際僅提供金額不超過50元的小額代金券，前後說法出現落差。

市府發言人表示，並未有任何資金用於該類補助，「該組織僅透過市府計畫獲得7500元補助，用於心理健康服務，且不得用於所謂的代金券計畫。」相關補助來自市府2026年預算，並非現金發放或直接資助個人。

該組織OUTnewcomers為波士頓45個受補助團體之一，隸屬總額20萬元的LGBTQ社群支持計畫，由市府旗下的LGBTQ+發展辦公室推動。市府表示，該筆資金旨在支持社區組織提供服務，而非發放個人福利。

不過，「Belonging Matters」計畫的實際內容與資金用途仍引發關注。外界質疑市府在補助監督與資源分配上是否存在漏洞，尤其在財政壓力與稅收調整背景下，更加引發討論。

該計畫申請表曾列出多項服務，包括瑜伽、冥想、健身房會員、創意藝術、同儕支持及自然療癒等，並標示將依個案提供補助。然而組織後來聲明，實際僅提供剪髮、針灸或按摩等有限服務的小額補助。

相關爭議在網路上迅速發酵，有批評者質疑此類支出為「浪費納稅人資金」，並指出市府同時面臨預算壓力與房產稅上調問題。

目前該組織尚未說明實際申請與參與人數，並於17日宣布因「安全威脅」暫時暫停該計畫。

據了解，OUTnewcomers為一個由志工運作的草根組織，由巴基斯坦裔記者Sal Khan創立，致力於協助LGBTQ移民社群。該組織網站於今年4月才上線，且未公開常見的非營利財務申報文件，其運作透明度亦成為外界關注焦點。

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