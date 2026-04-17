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污水外洩 數據中心多 波多馬克河列全美最瀕危河流

特派員黃惠玲／即時報導
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為了修復今年1月崩塌的「波多馬克攔截管」(Potomac Interceptor...
為了修復今年1月崩塌的「波多馬克攔截管」(Potomac Interceptor)，圖中這條直徑六呎的污水管曾將數億加侖污水排入波多馬克河，同時利用臨時管線將污水分流至 C&O Canal。(路透)

非營利組織「美國河流」(American Rivers)最新發布排名指出，流經首都華府的「波多馬克河」(Potomac River)已被列為全美最瀕危河流。該組織表示，今年1月發生的歷史性污水外洩事故，以及華府地區數據中心(Data Center)快速擴張，正對水資源供應與水質造成雙重威脅。

「美國河流」指出，今年1月「波多馬克攔截管」(Potomac Interceptor)崩塌，導致數億加侖未經處理的污水流入河中，嚴重衝擊河川生態。同時，華府周邊數據中心數量持續增加，對水資源需求龐大，進一步加劇河流壓力。

該組織維吉尼亞州保育主任卡爾弗特(Pat Calvert)表示，過去數十年來波多馬克河的健康狀況已有顯著改善，但此次事故造成重大倒退，「短時間內不可能迅速恢復」。

事故發生後，環保倡議團體在事發地附近的一條支流中，檢測到危險濃度的大腸桿菌(E. coli)。不過，華府官員於3月初解除河川娛樂活動警示，表示波多馬克河主流的細菌濃度已回到安全範圍。

相較於污水外洩的影響可透過水質檢測追蹤，數據中心對河流的累積影響則較難評估。卡爾弗特指出，目前缺乏整體性分析，無法清楚了解大量資料中心對水量與水質的綜合衝擊。他形容這些設施「耗水量極高且產熱嚴重」，因此在批准新建項目前，應進行完整評估。

此外，新的數據中心開發案可能進一步加重現有水利基礎設施的負擔，形成惡性循環。

卡爾弗特也呼籲國會應於今年9月前重新授權關鍵水利基礎設施資金法案，包括州循環基金(State Revolving Fund)與污水溢流及雨水管理補助計畫，以協助地方政府避免類似事故再度發生。同時，他建議馬州與維州政府應確保數據中心發展不會超出區域保護水資源的能力。

目前華府地區已有超過300座數據中心，且未來數量預計將呈指數型成長。然而，「美國河流」指出，多數開發案缺乏流域層級的整體評估，使其對河流的實際影響規模仍不明朗。

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