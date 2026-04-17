我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普槓上教宗 對選舉有何影響？

因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賈斯汀．費爾法克斯(前右)與妻子瑟琳娜．費爾法克斯(前左)出席2018年維州副州...
賈斯汀．費爾法克斯(前右)與妻子瑟琳娜．費爾法克斯(前左)出席2018年維州副州長就職典禮。(美聯社)

維吉尼亞州警方表示，前副州長賈斯汀．費爾法克斯(Justin Fairfax)涉嫌在家中槍殺妻子、牙醫師瑟琳娜．費爾法克斯(Dr. Cerina Fairfax)，隨後舉槍自盡。事發後兩人的一名未成年兒子報警，警方到場後發現47歲的費爾法克斯與49歲的妻子均已身亡。警方也提到，這對夫婦正處於一場「複雜且混亂」的離婚程序中。

費爾法克斯郡警察局長戴維斯(Kevin Davis)表示，這起16日發生的命案，經初步調查顯示，賈斯汀在地下室向妻子連開數槍，將其射殺，隨後上樓至主臥室，以同一把槍結束自己的生命。兩人當場死亡。案發時，家中兩名未成年子女均在場，但未受身體傷害。

戴維斯指出，整起事件發生迅速，「看起來是相當突然的暴力行為」。警方在現場已尋獲槍枝與彈殼，詳細死因仍待法醫進一步鑑定確認。

警方表示，兩人離婚程序已進行一段時間，情況「相當複雜」。據了解，法院曾裁定費爾法克斯須於4月底前搬離住所，而他近期亦收到與即將開庭相關的法律文件，可能成為事件導火線之一。

今年1月，費爾法克斯曾指控妻子對其施暴，但警方調查後認定該指控並不成立。戴維斯透露，當時住宅內設有多個監視器，經調閱影像後，未發現相關暴力行為的證據。

法庭文件顯示，兩人雖已分居，但仍同住一屋。瑟琳娜曾在庭上作證，指丈夫有每日飲酒習慣，其生活空間堆滿空酒瓶與未清理的衣物。此外，費爾法克斯曾於2022年動用原本為子女騎馬課程準備的資金購買手槍。

文件亦指出，費爾法克斯在政治生涯受挫後，心理與情緒狀態明顯惡化，特別是在2019年爆發性侵指控後，長期未能恢復，並逐漸與家庭疏離。

費爾法克斯曾於2018年至2022年間擔任維州副州長，一度被視為民主黨新星。然而，他於2019年遭兩名女性指控性侵，儘管否認所有指控且未遭起訴，但政治前途受重創。

2021年，他競選州長提名失利，隨後重返律師工作。紀錄顯示，他在性侵風波後曾面臨財務困難，包括遭國稅局追討逾9.1萬元欠稅，該問題已於2021年解決。

戴維斯表示，此案「既是一起高關注度事件，也是極為悲劇的案件」，形容這個原本「看似擁有一切」的家庭最終走向令人唏噓的結局。

瑟琳娜．費爾法克斯為牙科醫師，2005年取得維吉尼亞聯邦大學牙醫學博士學位，經營家族牙科診所。據其診所網站介紹，她長期投入社區服務，熱愛閱讀、與愛犬跑步及練習熱瑜伽。

兩人於杜克大學求學期間相識，並於2006年結婚。此案發生後，地方政界人士紛紛表達震驚與哀悼，並對兩名未成年子女的未來表達關切。

維吉尼亞州費爾法克斯郡的驗屍官將兩具遺體安置在車內後，準備離開前副州長賈斯汀．費...
維吉尼亞州費爾法克斯郡的驗屍官將兩具遺體安置在車內後，準備離開前副州長賈斯汀．費爾法克斯位於維州安南代爾的住家。(美聯社)

維州 維吉尼亞州

上一則

中博華人協會與賽珍珠國際聯合主辦馬年新年慶典

下一則

芝政壇家庭雙屍案 警方判定23歲子殺母後自戕

延伸閱讀

離婚可能為導火線 維州前副州長槍殺妻子後自戕 3名子女在屋內

離婚可能為導火線 維州前副州長槍殺妻子後自戕 3名子女在屋內
華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑

華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑
家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪

家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪
法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

法拉盛奪命火災華人4死 縱火嫌犯落網被控8項謀殺

熱門新聞

維州前副州長(Lt. Gov)費爾法克斯(Justin Fairfax)。(美聯社)

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

2026-04-16 09:19
5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食劵補助。(美聯社)

沒工作無年幼子女 5/1起領不到糧食劵

2026-04-16 10:28
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

外牆焦黑、內裝全毀 波士頓火燒屋開價78萬3天成交

2026-04-13 11:01
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝大官方臉書)

美研究所最新排行 芝大、西北名列前茅

2026-04-09 10:50
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

2026-04-10 17:16
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

2026-04-16 20:31

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境