我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美3月整體通膨急升 但核心CPI平穩

美副總統范斯預期會談有正面成果 但警告伊朗別耍美國

報稅季輕鬆保 伊州推全新管道助無健保者投保

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州推出「報稅季輕鬆投保」的計畫，民眾可在伊州稅表上直接勾選欄位。(特派員黃惠玲...
伊州推出「報稅季輕鬆投保」的計畫，民眾可在伊州稅表上直接勾選欄位。(特派員黃惠玲／攝影)

雖然年度公開註冊健保期已結束，但尚未投保的伊利諾州居民現在有了一個全新管道。伊州官方健康保險市場Get Covered Illinois宣布推出「報稅季輕鬆投保」(Tax Time Easy Enrollment)計畫，讓居民在申報年度個人所得稅時，同步開啟投保程序。此外，伊州也將「懷孕」列入特殊註冊期(SEP)資格，使民眾可更及時獲得保障。

隨著4月15日報稅截止日臨近，官方呼籲民眾善用此制度。居民在填寫州稅申報表(IL-1040)時，只需勾選第42行的「健康保險」欄位，並註明家庭中需要保險的成員。伊州稅務局隨後會將收入與家庭規模等資訊分享給官方保險市場，以便進行初步審核。

填表後，報稅人將收到通知函，說明其預計可獲得的補助資格，包括保費稅收抵免或公共醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)。符合資格的消費者在收到通知後的60天內，可選擇申請並投保。官方特別提到，勾選此欄位不會影響退稅金額，也不代表必須強制購買保險。

Get Covered Illinois主管溫特斯(Morgan Winters)表示：「透過將健康保險申請嵌入年度報稅流程，伊州讓居民跨出投保的第一步變得更加簡單。作為州營市場，我們現在有能力創造此類新管道來擴大保障涵蓋率。」

此外，針對生活中面臨重大變動的居民，官方也提供「特殊註冊期」。凡是經歷失業導致保險中斷、結婚、生子等「合格生活事件」者，均可隨時申請。今年，伊利諾州更將「懷孕」列入合格生活事件之一。溫特斯指出，這項改變是為了讓伊利諾州人在最需要照護的現實時刻，能更及時地獲得保障。

民眾若需了解更多資訊或尋求申請協助，可造訪官方網站：GetCoveredIllinois.gov/SpecialEnrollment，或聯繫獲得認證的經紀人與導航員(Navigator)，獲取免費的專業諮詢。

健保 伊利諾州 報稅

上一則

全美亞太裔女性薪資 印裔、台裔最高…比白男賺更多

延伸閱讀

15日前來不及報稅 可透過國稅局網站申請延期 以免受罰

15日前來不及報稅 可透過國稅局網站申請延期 以免受罰
「樂活50加」4/18免費報稅服務 僅接受預約

「樂活50加」4/18免費報稅服務 僅接受預約

報稅進入倒數 國稅局提醒來不及民眾如何申請延期

報稅進入倒數 國稅局提醒來不及民眾如何申請延期
「樂活50加」4/18免費協助補報2020~2025年所得稅快預約

「樂活50加」4/18免費協助補報2020~2025年所得稅快預約

熱門新聞

一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
密西根大學校園內的代表M標誌。(美聯社)

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

2026-04-06 10:26
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
印州將裁撤獲暫停210個未達最低招生門檻的學位課程，圖為西北印大畢業典禮。(西北印大官方臉書)

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

2026-04-07 09:53
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝大官方臉書)

美研究所最新排行 芝大、西北名列前茅

2026-04-09 10:50
卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)

印州即起全面取消無證移民商用駕照

2026-04-06 09:45

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...