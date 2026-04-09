美研究所最新排行 芝大、西北名列前茅

芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝大官方臉書)

美國知名排名機構「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)7日公布最新研究所排名，伊利諾州 的芝加哥大學、西北大學在商學院、法學院排行榜中名列前茅。

在商學院排名方面，芝加哥大學(University of Chicago)僅次於史丹福大學、賓州大學而位居全美第三名，西北大學(Northwestern University)則與哈佛大學 並列第4，展現芝加哥地區在商業教育領域的強勁實力。芝市德堡大學(DePaul University)排名落在第123至134名區間。

在法學院排名中，史丹福大學居冠，芝加哥大學與耶魯大學並列全美第二，西北大學排名第九。此外，香檳伊大(University of Illinois Urbana-Champaign)排在第46，羅耀拉(Loyola University Chicago)第77名，伊州 理工學院(Illinois Institute of Technology)則位居第105名。

醫學研究領域方面，羅許大學(Rush University)與芝加哥伊大(University of Illinois Chicago)同屬第二梯隊(Tier 2)。

在工程學院方面，香檳伊大全美第六名，西北排名16，芝加哥伊大居第68名，伊州理工學院則為第105名。

在護理碩士課程方面，芝加哥伊大排名第22，羅許大學位居29，德堡大學排名103，路易斯大學列114，艾姆赫斯特大學(Elmhurst University)第119名。

至於教育學院排名，西北大學與佛羅里達大學、安娜堡密西根大學並列全美第二，僅次於麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)。香檳伊大排名第32，芝加哥伊大列第64，伊利諾州立大學(Illinois State University)與羅耀拉大學則同列第95名。

整體而言，伊利諾州在多個專業領域均展現強大競爭力，尤其在商學、法律與工程領域持續維持全美領先地位，顯示該州高等教育體系的深厚實力與影響力。